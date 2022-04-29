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Прогноз погоды в Абхазии на выходные с 30 апреля по 2 мая
Прогноз погоды в Абхазии на выходные с 30 апреля по 2 мая
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять антициклон с северо-запада и смены воздушных масс, а также прохождение холодного атмосферного фронта. 29.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-29T16:35+0300
2022-04-29T16:35+0300
2022-04-29T16:35+0300
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СУХУМ, 29 апр – Sputnik. В выходные дни, с 30 апреля по 2 мая в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, в субботу без осадков густой туман с ограниченной видимостью, а в воскресенье с полудня и в понедельник дожди, временами переходящие в ливневые дожди с грозой. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с усилением до 12 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7 до + 12°С, днем от +12 до +17°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, погода в абхазии, весна, климат
Прогноз погоды в Абхазии на выходные с 30 апреля по 2 мая
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять антициклон с северо-запада и смены воздушных масс, а также прохождение холодного атмосферного фронта.
СУХУМ, 29 апр – Sputnik. В выходные дни, с 30 апреля по 2 мая в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, в субботу без осадков густой туман с ограниченной видимостью, а в воскресенье с полудня и в понедельник дожди, временами переходящие в ливневые дожди с грозой. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с усилением до 12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7 до + 12°С, днем от +12 до +17°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.