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Прогноз погоды в Абхазии на выходные с 30 апреля по 2 мая

Прогноз погоды в Абхазии на выходные с 30 апреля по 2 мая

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять антициклон с северо-запада и смены воздушных масс, а также прохождение холодного атмосферного фронта. 29.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-29T16:35+0300

2022-04-29T16:35+0300

2022-04-29T16:35+0300

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СУХУМ, 29 апр – Sputnik. В выходные дни, с 30 апреля по 2 мая в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, в субботу без осадков густой туман с ограниченной видимостью, а в воскресенье с полудня и в понедельник дожди, временами переходящие в ливневые дожди с грозой. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с усилением до 12 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7 до + 12°С, днем от +12 до +17°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, погода в абхазии, весна, климат