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Сотрудники российского Посольства поздравили ветеранов Великой Отечественной с 9 Мая
Сотрудники российского Посольства поздравили ветеранов Великой Отечественной с 9 Мая
Посольство России в Абхазии и российские военнослужащие в республике регулярно оказывают поддержку ветеранам ВОВ в честь больших праздников - Дня Великой... 29.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-29T15:45+0300
2022-04-29T15:45+0300
2022-04-29T15:58+0300
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СУХУМ, 29 апр – Sputnik. Посольство России в Абхазии оказало внимание ветеранам в преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.Временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов, исполняющий обязанности посла, и сотрудники Посольства посетили всех проживающих в республике ветеранов. Фронтовикам вручили подарки, а также именные поздравительные послания от президента России Владимира Путина.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/masaev-ob-aktsii-georgievskaya-lentochka-dolzhny-pokazat-miru-chto-pobeda-budet-za-nami--1038880913.html
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посольство рф в абхазии, новости, ветераны, великая отечественная война (1941-1945)
Сотрудники российского Посольства поздравили ветеранов Великой Отечественной с 9 Мая
15:45 29.04.2022 (обновлено: 15:58 29.04.2022)
Посольство России в Абхазии и российские военнослужащие в республике регулярно оказывают поддержку ветеранам ВОВ в честь больших праздников - Дня Великой Победы и Дня защитника Отечества.
СУХУМ, 29 апр – Sputnik. Посольство России в Абхазии оказало внимание ветеранам в преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.
Временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов, исполняющий обязанности посла, и сотрудники Посольства посетили всех проживающих в республике ветеранов.
Фронтовикам вручили подарки, а также именные поздравительные послания от президента России Владимира Путина.