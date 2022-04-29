https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/sotrudniki-rossiyskogo-posolstva-pozdravili-veteranov-velikoy-otechestvennoy-s-9-maya-1038890848.html

Сотрудники российского Посольства поздравили ветеранов Великой Отечественной с 9 Мая

Сотрудники российского Посольства поздравили ветеранов Великой Отечественной с 9 Мая

Посольство России в Абхазии и российские военнослужащие в республике регулярно оказывают поддержку ветеранам ВОВ в честь больших праздников - Дня Великой... 29.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-29T15:45+0300

2022-04-29T15:45+0300

2022-04-29T15:58+0300

в абхазии

посольство рф в абхазии

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ветераны

великая отечественная война (1941-1945)

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СУХУМ, 29 апр – Sputnik. Посольство России в Абхазии оказало внимание ветеранам в преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.Временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов, исполняющий обязанности посла, и сотрудники Посольства посетили всех проживающих в республике ветеранов. Фронтовикам вручили подарки, а также именные поздравительные послания от президента России Владимира Путина.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/masaev-ob-aktsii-georgievskaya-lentochka-dolzhny-pokazat-miru-chto-pobeda-budet-za-nami--1038880913.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

посольство рф в абхазии, новости, ветераны, великая отечественная война (1941-1945)