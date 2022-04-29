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Центробанк готовит меры защиты по замороженным резервам, заявила Набиуллина
Центробанк готовит меры защиты по замороженным резервам, заявила Набиуллина
На фоне спецоперации на Украине западные страны ужесточили антироссийские санкции, в частности, заморозили валютные резервы. 29.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-29T17:45+0300
2022-04-29T17:45+0300
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СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Банк России готовит меры защиты по замороженным резервам, в том числе правовые, но о деталях говорить пока рано, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает РИА Новости.На пресс-конференции в пятницу главе регулятора задали вопрос о проработке в США возможности передачи замороженных резервов России в пользу Украины.ЦБ активно разрабатывает стратегию и тактику действий по данному вопросу, но о деталях говорить пока преждевременно, добавила глава ЦБ.По ее словам, есть предложения о том, что нужны паритетные решения в отношении имущества недружественных государств и связанных с ними лиц, но этот вопрос находится за пределами мандата Центробанка.На фоне спецоперации на Украине западные страны ужесточили антироссийские санкции, в частности, заморозили валютные резервы. По оценке министра финансов Антона Силуанова, заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/bank-rossii-snizil-klyuchevuyu-stavku-s-17-do-14-godovykh-1038894560.html
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Центробанк готовит меры защиты по замороженным резервам, заявила Набиуллина

17:45 29.04.2022
© Foto / Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкП/к председателя ЦБ РФ Э. Набиуллиной
П/к председателя ЦБ РФ Э. Набиуллиной - Sputnik Абхазия, 1920, 29.04.2022
© Foto / Пресс-служба Банка России
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На фоне спецоперации на Украине западные страны ужесточили антироссийские санкции, в частности, заморозили валютные резервы.
СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Банк России готовит меры защиты по замороженным резервам, в том числе правовые, но о деталях говорить пока рано, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает РИА Новости.
На пресс-конференции в пятницу главе регулятора задали вопрос о проработке в США возможности передачи замороженных резервов России в пользу Украины.
"Что касается возможной конфискации замороженной части российских ЗВР - мы готовим все необходимые меры правовой защиты на случай любого развития ситуации. Эта большая организационная, юридическая работа", - ответила Набиуллина.
ЦБ активно разрабатывает стратегию и тактику действий по данному вопросу, но о деталях говорить пока преждевременно, добавила глава ЦБ.
По ее словам, есть предложения о том, что нужны паритетные решения в отношении имущества недружественных государств и связанных с ними лиц, но этот вопрос находится за пределами мандата Центробанка.
На фоне спецоперации на Украине западные страны ужесточили антироссийские санкции, в частности, заморозили валютные резервы. По оценке министра финансов Антона Силуанова, заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России.
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