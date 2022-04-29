https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/tsentrobank-gotovit-mery-zaschity-po-zamorozhennym-rezervam-zayavila-nabiullina-1038894690.html

Центробанк готовит меры защиты по замороженным резервам, заявила Набиуллина

Центробанк готовит меры защиты по замороженным резервам, заявила Набиуллина

На фоне спецоперации на Украине западные страны ужесточили антироссийские санкции, в частности, заморозили валютные резервы. 29.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-29T17:45+0300

2022-04-29T17:45+0300

2022-04-29T17:45+0300

россия

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СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Банк России готовит меры защиты по замороженным резервам, в том числе правовые, но о деталях говорить пока рано, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает РИА Новости.На пресс-конференции в пятницу главе регулятора задали вопрос о проработке в США возможности передачи замороженных резервов России в пользу Украины.ЦБ активно разрабатывает стратегию и тактику действий по данному вопросу, но о деталях говорить пока преждевременно, добавила глава ЦБ.По ее словам, есть предложения о том, что нужны паритетные решения в отношении имущества недружественных государств и связанных с ними лиц, но этот вопрос находится за пределами мандата Центробанка.На фоне спецоперации на Украине западные страны ужесточили антироссийские санкции, в частности, заморозили валютные резервы. По оценке министра финансов Антона Силуанова, заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/bank-rossii-snizil-klyuchevuyu-stavku-s-17-do-14-godovykh-1038894560.html

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россия, центральный банк рф, резервы, новости, санкции, рубль