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ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в депутаты по Маякскому округу
ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в депутаты по Маякскому округу
Повторные выборы депутата Парламента пройдут в округе № 8, так как во втором туре два кандидата набрали одинаковое количество голосов. 29.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-29T16:21+0300
2022-04-29T16:21+0300
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СУХУМ, 29 апр – Sputnik. По избирательному округу №8 (Маякский) в Сухуме зарегистрированы четыре кандидата в депутаты Парламента, сообщает ЦИК Абхазии.Рассмотрев представленные документов, ЦИК зарегистрировал 29 апреля следующих кандидатов в депутаты Народного Собрания:Регистрация политических партий, инициативных групп по выдвижению кандидатов по Маякскому округу завершилась 28 апреля.Повторные выборы в округе пройдут 28 мая.В среду, 27 апреля, ЦИК зарегистрировал инициативную группу по выдвижению Джансуха Адлейба кандидатом в депутаты Парламента по округу № 8.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/narodnye-izbranniki-sostav-vii-sozyva-parlamenta-abkhazii-1038854385.html
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ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в депутаты по Маякскому округу
16:21 29.04.2022 (обновлено: 16:55 29.04.2022)
Повторные выборы депутата Парламента пройдут в округе № 8, так как во втором туре два кандидата набрали одинаковое количество голосов.
СУХУМ, 29 апр – Sputnik. По избирательному округу №8 (Маякский) в Сухуме зарегистрированы четыре кандидата в депутаты Парламента, сообщает ЦИК Абхазии.
Рассмотрев представленные документов, ЦИК зарегистрировал 29 апреля следующих кандидатов в депутаты Народного Собрания:
Леон Губаз – сотрудник Таможенного комитета,
Тимур Квеквескири – замначальника управления культуры администрации Сухума,
Наур Нармания – главный специалист управления образования администрации Сухума,
Ираклий Чачхалия – водитель "Абхазвторресурсов".
Регистрация политических партий, инициативных групп по выдвижению кандидатов по Маякскому округу завершилась 28 апреля.
Повторные выборы в округе пройдут 28 мая.
В среду, 27 апреля, ЦИК зарегистрировал инициативную группу по выдвижению Джансуха Адлейба кандидатом в депутаты Парламента по округу № 8.