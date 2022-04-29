https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/tsik-zaregistriroval-chetyrekh-kandidatov-v-deputaty-po-mayakskomu-okrugu-1038892033.html

ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в депутаты по Маякскому округу

ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в депутаты по Маякскому округу

Повторные выборы депутата Парламента пройдут в округе № 8, так как во втором туре два кандидата набрали одинаковое количество голосов. 29.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-29T16:21+0300

2022-04-29T16:21+0300

2022-04-29T16:55+0300

выборы в парламент абхазии - 2022

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СУХУМ, 29 апр – Sputnik. По избирательному округу №8 (Маякский) в Сухуме зарегистрированы четыре кандидата в депутаты Парламента, сообщает ЦИК Абхазии.Рассмотрев представленные документов, ЦИК зарегистрировал 29 апреля следующих кандидатов в депутаты Народного Собрания:Регистрация политических партий, инициативных групп по выдвижению кандидатов по Маякскому округу завершилась 28 апреля.Повторные выборы в округе пройдут 28 мая.В среду, 27 апреля, ЦИК зарегистрировал инициативную группу по выдвижению Джансуха Адлейба кандидатом в депутаты Парламента по округу № 8.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/narodnye-izbranniki-sostav-vii-sozyva-parlamenta-abkhazii-1038854385.html

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