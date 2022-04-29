https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/v-rossii-obnarodovali-novye-arkhivnye-dokumenty-o-samoubiystve-gitlera-1038897359.html

В России обнародовали новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

В России обнародовали новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Показания бывшего личного пилота Гитлера описывают происходившее в гитлеровском бункере до и после того, как фюрер покончил с собой. 29.04.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 29 апр - Sputnik. ФСБ России обнародовала новые архивные документы о самоубийстве главаря нацистской Германии Адольфа Гитлера в конце апреля 1945 года, сообщает РИА Новости, материалы были предоставлены в распоряжение агентства.Представленные документы - часть следственного дела на бывшего личного пилота Гитлера, группенфюрера СС, генерал-лейтенанта полиции Ганса Баура, хранящегося в управлении ФСБ по Новгородской области.Это собственноручно написанные автобиография Баура на немецком языке с переводом и его показания на допросе в НКВД СССР в декабре 1945 года. Кроме того обнародованы изъятая у Баура фотография с Гитлером, сделанная в начале сентября 1932 после полета в ходе избирательной кампании по выборам канцлера Германии, и справка на Баура из Бутырской тюрьмы Главного управления государственной безопасности СССР.На допросе Баур писал, что до самого конца апреля 1945 года близкое окружение Гитлера, находившееся рядом с ним в бункере рейхсканцелярии в Берлине, до последнего не знало о намерениях главаря."Только 30 апреля во второй половине дня он меня вызвал вместе с моим адъютантом полковником Бетц. Гитлер встретил меня в передней и провел к себе в комнату. Он подал мне руку и сказал: "Баур, я хочу с вами проститься, я хочу поблагодарить вас за все годы службы", - вспоминал экс-пилот.Он отмечал, что Гитлер очень постарел и осунулся, его руки его дрожали. Он боялся, что его и Еву Браун постигнет та же участь, что и лидера фашистской Италии Бенито Муссолини, которого повесили напоказ итальянские партизаны, поэтому приказал сжечь их трупы.Русские солдаты в это время уже находились на Потсдамской площади, и об этом было известно Гитлеру.Последний разговор с Гитлеров, по воспоминаниям Баура, состоялся около 6-7 часов вечера, когда он вернулся в убежище в 9 часов, дело уже было сделано. "Я спросил: "Все кончено?" "Да". "Где трупы?" "Их завернули в одеяла, облили бензином и они уже горят наверху в саду имперской канцелярии", - писал Баур.По словам Баура, он был "чрезвычайно потрясен случившимся".Уже 13 мая 1945 года сотрудники отдела контрразведки "Смерш" 79-го стрелкового корпуса в саду рейхсканцелярии обнаружили место погребения обгоревших трупов Гитлера и Браун, подлинность которых впоследствии подтвердились многочисленными судебно-медицинскими экспертизами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211205/gitler-soshel-s-uma-pochemu-nemtsy-proigrali-pod-moskvoy-1036595964.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20200416/Opublikovalo-donesenie-Zhukova-Stalinu-o-samoubiystve-Gitlera-1029909382.html

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россия, германия, вторая мировая война (1939-1945), новости, адольф гитлер, нацисты, фашисты