https://sputnik-abkhazia.ru/20211205/gitler-soshel-s-uma-pochemu-nemtsy-proigrali-pod-moskvoy-1036595964.html

"Гитлер сошел с ума": почему немцы проиграли под Москвой

"Гитлер сошел с ума": почему немцы проиграли под Москвой

Более миллиона солдат, тысячи орудий, сотни танков и самолетов — 80 лет назад началось судьбоносное для страны контрнаступление под Москвой. 05.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-05T10:45+0300

2021-12-05T10:45+0300

2021-12-05T10:45+0300

адольф гитлер

ссср

москва

вов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/05/1036596118_0:143:3132:1905_1920x0_80_0_0_e64936590643a761635d2bfafe2e5a6a.jpg

СУХУМ, 5 дек - Sputnik. В декабре 1941-го немцы потерпели первое крупное поражение во Второй мировой. Время блицкригов прошло: вермахт отбросили от советской столицы, освободили несколько соседних областей. О том, как гитлеровцев погнали на Запад, — в материале Андрея Коца для РИА Новости.Момент для удараВ конце ноября и начале декабря 1941-го войска группы армий "Центр" вплотную приблизились к Москве. Враг занял Солнечногорск, Яхрому, Красную Поляну, форсировал реку Нара севернее и южнее Наро-Фоминска, стоял у Каширы и восточнее Тулы. Советская столица была самым желанным трофеем для Гитлера: на штурм он бросил больше танковых и моторизованных дивизий, чем в мае 1940-го против Франции, Бельгии и Нидерландов, вместе взятых.На Москву шли 1,8 миллиона солдат, 1170 танков, 13,5 тысячи орудий и минометов, не менее 600 самолетов. Немцев было больше, чем обороняющихся, но они слишком растянулись, солдат измотали длительные наступление и упорное сопротивление красноармейцев. Кроме того, гитлеровцам не хватало зимнего обмундирования. Руководство СССР понимало: самое время для ответной атаки.Все вперед!Контрнаступление началось 5 декабря — с атаки левого крыла Калининского фронта. К 7 января советские войска с напряженными боями вышли к Волге северо-западнее и восточнее Ржева и продвинулись на 60-120 километров в южном и юго-западном направлениях. Армии правого крыла Западного фронта выступили 6 декабря и освободили Истру, Клин и Волоколамск. Отбросив врага на запад на 90-110 километров, они ликвидировали угрозу обхода Москвы с севера.На левом крыле Западного фронта нанесли несколько мощных ударов по глубоко вклинившейся в оборону 2-й танковой армии вермахта. Опасаясь ее окружения восточнее Тулы, гитлеровцы отступили. К 16 декабря угрозу Москве с юга также устранили. Именно в тот день Гитлер запретил отход крупных соединений войск на больших пространствах. Группе армий "Центр" приказали ликвидировать прорывы и удерживать оборону.Приказ возмутил германских военачальников, понявших, что Гитлер слабо представляет реальное положение на фронте. Распоряжение фюрера посчитали главной причиной высоких потерь в Московской битве."Вчера, после временами очень тяжелых боев, мы смогли сдержать давившего на нас противника, — писал в конце декабря генерал Готхард Хейнрици. — Хотя это и не меняет общей ситуации, которая все еще более чем серьезна. Теперь даже Верховное командование осознало, что на кону стоит судьба всей кампании. До этого никто не слышал наши предостерегающие окрики. И на верхнем, и на нижнем уровнях было написано достаточно рапортов о состоянии и слабости наших войск. Игнорируя недостаток зимнего обмундирования, неполноценное питание, неудовлетворительное снабжение и недостаточное количество людских сил, Верховное командование желало наступать на Москву, а Гудериан — на Тулу. Все предосторожности были отринуты. Теперь они заявляют: пожертвуйте собой, чтобы ситуация вновь выправилась".Наступление остановилось лишь 20 апреля 1942-го. Немцы отошли на запад на 150-400 километров. Московскую и Тульскую области, многие районы Калининской и Смоленской областей очистили от врага. И хотя группу армий "Центр" уничтожить не удалось, она понесла серьезные потери: более 500 тысяч убитых, раненых и пропавших без вести, 1,3 тысячи уничтоженных танков, 2,5 тысячи орудий и другой техники. Германия потерпела первое крупное поражение.Герои контрнаступленияВ канун 80-й годовщины контрнаступления под Москвой Минобороны России рассекретило архивные данные о событиях тех дней. Особое внимание уделили подвигам красноармейцев. В Московской битве почти 40 частей и соединений получили звания гвардейских, 36 тысяч советских воинов — ордена и медали, 187 человек стали Героями Советского Союза.Московская битва стала звездным часом и для артиллеристов. Так, командир минометной роты 29-й стрелковой бригады лейтенант Григорий Пыстогов отличился при освобождении Клина. В наградном листе к ордену Ленина говорится, что 12 декабря 1941-го офицер захватил немецкую противотанковую пушку. "За неимением специалистов товарищ Пыстогов сам лично наводил орудие, один уничтожал огневые точки противника прямой наводкой и одновременно командовал ротой. А 14 декабря на окраинах Клина товарищ Пыстогов эту же самую пушку выкатил вперед пехоты и толкал ее руками. Внезапно восемь танков выходят на дистанцию 150-200 метров от пушки. Огонь! Два танка вывел из строя, остальные завернули обратно. Благодаря этому пехота смогла продвинуться вперед".Геройски воевали и пехотинцы. Например, политрук 3-й роты 1-го отдельного лыжного батальона 29-й стрелковой бригады Филипп Оборин с группой бойцов незаметно пробрался в деревню Семишкино, занятую немцами. Грамотно распределив силы по населенному пункту, он приказал одновременно открыть огонь по гитлеровцам. Те были вынуждены оставить деревню. В результате рискованных действий политрука противник с потерями отошел за канал Москва — Волга в районе Яхромы. Линия обороны советских войск была восстановлена. А Оборину вручили орден Красного Знамени.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211114/nazvana-prichina-porazheniya-vermakhta-pod-moskvoy-1036327097.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211107/gitler-byl-v-yarosti-chto-pomeshalo-nemtsam-vzyat-moskvu-shturmom-1036226128.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210808/Prinyali-za-svoikh-kak-sovetskaya-aviatsiya-bombila-Berlin--1032999304.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210427/Genotsid-Plan-reykha-kak-Gitler-voeval-na-Vostoke-1032310055.html

москва

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

адольф гитлер, ссср, москва, вов