https://sputnik-abkhazia.ru/20220430/bzhaniya-pozdravil-rukovodstvo-pogranupravleniya-fsb-v-abkhazii-s-dnem-osnovaniya-1038908894.html

Бжания поздравил руководство погрануправления ФСБ в Абхазии с днем основания

Бжания поздравил руководство погрануправления ФСБ в Абхазии с днем основания

В рамках соглашения между Абхазией и Россией мероприятия по охране государственной границы по реке Ингур проводятся Службой государственной безопасности... 30.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-30T16:00+0300

2022-04-30T16:00+0300

2022-04-30T16:00+0300

в абхазии

аслан бжания

пограничное управление фсб рф

новости

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СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил начальника пограничного управления ФСБ России в Абхазии Андрея Кудимова и весь личный состав управления с днем основания, сообщает пресс-служба главы республики. Президент Абхазии также отметил роль Погрануправления ФСБ в Абхазии в обеспечении мира и стабильности в стране. В завершение поздравления Аслан Бжания пожелал руководителю погрануправления и его служащим здоровья, мира, благополучия и дальнейших успехов в службе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/bolee-250-narushiteley-abkhazo-gruzinskoy-granitsy-bylo-zaderzhano-s-nachala-goda-1038815838.html

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аслан бжания, пограничное управление фсб рф, новости