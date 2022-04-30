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Бжания поздравил руководство погрануправления ФСБ в Абхазии с днем основания
Бжания поздравил руководство погрануправления ФСБ в Абхазии с днем основания
В рамках соглашения между Абхазией и Россией мероприятия по охране государственной границы по реке Ингур проводятся Службой государственной безопасности... 30.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-30T16:00+0300
2022-04-30T16:00+0300
2022-04-30T16:00+0300
в абхазии
аслан бжания
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новости
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СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил начальника пограничного управления ФСБ России в Абхазии Андрея Кудимова и весь личный состав управления с днем основания, сообщает пресс-служба главы республики. Президент Абхазии также отметил роль Погрануправления ФСБ в Абхазии в обеспечении мира и стабильности в стране. В завершение поздравления Аслан Бжания пожелал руководителю погрануправления и его служащим здоровья, мира, благополучия и дальнейших успехов в службе.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/bolee-250-narushiteley-abkhazo-gruzinskoy-granitsy-bylo-zaderzhano-s-nachala-goda-1038815838.html
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аслан бжания, пограничное управление фсб рф, новости
Бжания поздравил руководство погрануправления ФСБ в Абхазии с днем основания
В рамках соглашения между Абхазией и Россией мероприятия по охране государственной границы по реке Ингур проводятся Службой государственной безопасности республики совместно с Пограничным управлением ФСБ России.
СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил начальника пограничного управления ФСБ России в Абхазии Андрея Кудимова и весь личный состав управления с днем основания, сообщает пресс-служба главы республики.
"В условиях сложной геополитической обстановки военные пограничники с честью и достоинством несут службу на границах нашей республики. Российская Федерация является надежным стратегическим партнером Абхазии, гарантом нашей безопасности", - говорится в поздравлении.
Президент Абхазии также отметил роль Погрануправления ФСБ в Абхазии в обеспечении мира и стабильности в стране.
В завершение поздравления Аслан Бжания пожелал руководителю погрануправления и его служащим здоровья, мира, благополучия и дальнейших успехов в службе.