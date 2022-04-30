https://sputnik-abkhazia.ru/20220430/gruppa-inostrantsev-vzyata-pod-strazhu-po-podozreniyu-v-sbyte-narkotikov-v-abkhazii-1038910709.html

Группа иностранцев взята под стражу по подозрению в сбыте наркотиков в Абхазии

Группа иностранцев взята под стражу по подозрению в сбыте наркотиков в Абхазии

Граждане Узбекистана и Кыргызстана были задержаны 19 апреля, при личном обыске у двоих из них были найдены наркотики. 30.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-30T19:56+0300

2022-04-30T19:56+0300

2022-04-30T19:56+0300

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СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Сухумский городской суд принял решение о заключении под стражу членов организованной группы, подозреваемых в обороте наркотических средств в особо крупном размере, сообщает сайт Сухумского суда. Организованная группа состоит из гражданок Киргизии Арууке Руслан Кызы и Гульмиры Жоошбаевой и граждан Узбекистана Камронмирзо Турсункулова и Саидолимхона Усмонова.Судья Сухумского городского суда Милана Джинджолия избрала мерой пресечения для Арууке Руслан Кызы и Гульмиры Жоошбаевой заключение под стражу до 13 июня 2022 года.В отношении Камронмирзо Турсункулова и Саидолимхона Усмонова судьей Леварсой Багателия было принято такое же решение - подозреваемые будут находиться под стражей до 13 июня. Ранее при задержании Турсункулова и Усмонова сотрудники правоохранительных органов изъяли у Усмонова психотропное вещество, как выяснилось позже, героин. Также по итогам следственных мероприятий у Арууке Руслан Кызы при личном досмотре обнаружили метадон массой свыше 22 граммов Общая масса изъятого у задержанных метадона составила свыше 197 граммов, а героина – свыше 18,5 грамма.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220430/sotrudniki-mvd-abkhazii-zaderzhali-zhitelya-duripsha-nakhodyaschegosya-v-rozyske-1038904353.html

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