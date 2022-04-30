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Группа иностранцев взята под стражу по подозрению в сбыте наркотиков в Абхазии
Группа иностранцев взята под стражу по подозрению в сбыте наркотиков в Абхазии
Граждане Узбекистана и Кыргызстана были задержаны 19 апреля, при личном обыске у двоих из них были найдены наркотики. 30.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-30T19:56+0300
2022-04-30T19:56+0300
2022-04-30T19:56+0300
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СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Сухумский городской суд принял решение о заключении под стражу членов организованной группы, подозреваемых в обороте наркотических средств в особо крупном размере, сообщает сайт Сухумского суда. Организованная группа состоит из гражданок Киргизии Арууке Руслан Кызы и Гульмиры Жоошбаевой и граждан Узбекистана Камронмирзо Турсункулова и Саидолимхона Усмонова.Судья Сухумского городского суда Милана Джинджолия избрала мерой пресечения для Арууке Руслан Кызы и Гульмиры Жоошбаевой заключение под стражу до 13 июня 2022 года.В отношении Камронмирзо Турсункулова и Саидолимхона Усмонова судьей Леварсой Багателия было принято такое же решение - подозреваемые будут находиться под стражей до 13 июня. Ранее при задержании Турсункулова и Усмонова сотрудники правоохранительных органов изъяли у Усмонова психотропное вещество, как выяснилось позже, героин. Также по итогам следственных мероприятий у Арууке Руслан Кызы при личном досмотре обнаружили метадон массой свыше 22 граммов Общая масса изъятого у задержанных метадона составила свыше 197 граммов, а героина – свыше 18,5 грамма.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220430/sotrudniki-mvd-abkhazii-zaderzhali-zhitelya-duripsha-nakhodyaschegosya-v-rozyske-1038904353.html
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новости, абхазия, сухумский городской суд, наркотики
Группа иностранцев взята под стражу по подозрению в сбыте наркотиков в Абхазии
Граждане Узбекистана и Кыргызстана были задержаны 19 апреля, при личном обыске у двоих из них были найдены наркотики.
СУХУМ, 30 апр - Sputnik.
Сухумский городской суд принял решение о заключении под стражу членов организованной группы, подозреваемых в обороте наркотических средств в особо крупном размере, сообщает сайт
Сухумского суда.
Организованная группа состоит из гражданок Киргизии Арууке Руслан Кызы и Гульмиры Жоошбаевой и граждан Узбекистана Камронмирзо Турсункулова и Саидолимхона Усмонова.
По версии предварительного следствия, они создали разветвленную сеть путей наркотического трафика, вплоть до транснациональных масштабов, в целях совершения особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
Судья Сухумского городского суда Милана Джинджолия избрала мерой пресечения для Арууке Руслан Кызы и Гульмиры Жоошбаевой заключение под стражу до 13 июня 2022 года.
В отношении Камронмирзо Турсункулова и Саидолимхона Усмонова судьей Леварсой Багателия было принято такое же решение - подозреваемые будут находиться под стражей до 13 июня.
Ранее при задержании Турсункулова и Усмонова сотрудники правоохранительных органов изъяли у Усмонова психотропное вещество, как выяснилось позже, героин. Также по итогам следственных мероприятий у Арууке Руслан Кызы при личном досмотре обнаружили метадон массой свыше 22 граммов
Общая масса изъятого у задержанных метадона составила свыше 197 граммов, а героина – свыше 18,5 грамма.