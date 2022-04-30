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Сотрудники МВД Абхазии задержали жителя Дурипша, находящегося в розыске
Сотрудники МВД Абхазии задержали жителя Дурипша, находящегося в розыске
Житель Дурипша Аляс Тванба был подозреваемым в деле о нарушении правил ПДД, повлекшем за собой смерть двух человек. 30.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-30T12:15+0300
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СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Сотрудники отдела уголовного розыска ОВД по Гудаутскому району задержали жителя села Дурипш, находящегося в розыске с 2019 года, сообщает пресс-служба МВД республики.По сообщению ведомства, 16 мая 2019 года Аляс Тванба, сидя за рулем автомобиля марки "Форд", выехал на встречную полосу и столкнулся с автомашиной ВАЗ. Столкновение привело к гибели водителя машины и его пассажира.14 июня 2019 года против Тванба было возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.5 августа этого же года Аляс Тванба был объявлен в розыск, расследование уголовного дела было приостановлено 14 августа. Сейчас предварительное расследование возобновлено в связи с задержанием подозреваемого, он содержится под стражей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220408/alkogol-i-narkotiki-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-mart-1038549723.html
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Сотрудники МВД Абхазии задержали жителя Дурипша, находящегося в розыске
12:15 30.04.2022 (обновлено: 12:19 30.04.2022)
Житель Дурипша Аляс Тванба был подозреваемым в деле о нарушении правил ПДД, повлекшем за собой смерть двух человек.
СУХУМ, 30 апр - Sputnik.
Сотрудники отдела уголовного розыска ОВД по Гудаутскому району задержали жителя села Дурипш, находящегося в розыске с 2019 года, сообщает
пресс-служба МВД республики.
Тванба Аляс Валериевич 1993 года рождения, объявленный в розыск в качестве подозреваемого по уголовному делу, в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан в селе Анхуа.
По сообщению ведомства, 16 мая 2019 года Аляс Тванба, сидя за рулем автомобиля марки "Форд", выехал на встречную полосу и столкнулся с автомашиной ВАЗ. Столкновение привело к гибели водителя машины и его пассажира.
14 июня 2019 года против Тванба было возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
5 августа этого же года Аляс Тванба был объявлен в розыск, расследование уголовного дела было приостановлено 14 августа.
Сейчас предварительное расследование возобновлено в связи с задержанием подозреваемого, он содержится под стражей.