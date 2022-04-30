https://sputnik-abkhazia.ru/20220430/koni-abkhazskikh-konevladeltsev-zanyali-prizovye-mesta-na-skachkakh-v-krasnodare-1038909193.html

Кони абхазских коневладельцев заняли призовые места на скачках в Краснодаре

Кони абхазских коневладельцев заняли призовые места на скачках в Краснодаре

На открытии скакового сезона прошло девять забегов, общая сумма призового фонда составила 890 тысяч рублей. 30.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-30T17:03+0300

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СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Лошади из Абхазии заняли призовые места на открытии скакового сезона 2022 в Краснодаре, сообщает Государственный комитет по делам молодежи и спорту.Конь по кличке Генерал Первый, принадлежащий Ахре Бебия, занял четвертое место в розыгрыше Вступительного приза на 2000 метров для чистокровных английских лошадей четырех лет и старше.Открытие скакового сезона состоялось 30 апреля на краснодарском ипподроме, в его рамках прошло девять забегов, в том числе на приз Открытия скакового сезона и на Вступительный приз, которые составляют по 200 тысяч рублей. В общей сложности между коневладельцами было разыграно 890 тысяч рублей.В этом году скаковой сезон в Краснодарском крае продлится 23 дня. Средства на укрепление отрасли коневодства выделяются из краевого бюджета, в этом году на испытания племенных лошадей потратят 47,5 миллиона рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220428/v-kutole-proydut-konno-sportivnye-sorevnovaniya-mezhdu-tremya-rayonami-abkhazii-1038871846.html

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