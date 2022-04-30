https://sputnik-abkhazia.ru/20220430/minzdrav-rossii-predupredil-ob-opasnosti-vspyshki-covid-19-v-iyune-1038899637.html

Минздрав России предупредил об опасности вспышки COVID-19 в июне

Минздрав России предупредил об опасности вспышки COVID-19 в июне

Несмотря на то, что в мире, в том числе в России и Абхазии, наблюдается спад заболеваемости коронавирусной инфекцией, эксперты настаивают на продолжении... 30.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-30T08:42+0300

2022-04-30T08:42+0300

2022-04-30T08:42+0300

мировая пандемия коронавируса covid-19

вакцинация от covid-19 в абхазии

министерство здравоохранения рф

новости

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СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предупредил о высоком риске всплеска заболеваемости коронавирусом в июне, сообщает РИА Новости. Мурашко добавил, что ждать подъема уровня заболеваемости не стоит, заниматься профилактикой нужно уже сейчас. Также он отметил, что своевременная вакцинация помогает не только защититься от COVID-19, но и избежать его последствий, таких как сахарный диабет и аутоимунные заболевания.Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что необходимо предпринять меры, чтобы не допустить подъема заболеваемости в майские праздники. По ее словам, в последние 10 недель в России наблюдается снижение уровня заболеваемости, но темпы снижения замедляются. В Абхазии также наблюдается спад заболеваемости COVID-19. В частности, решением Оперштаба по борьбе с коронавирусом были закрыты ковидные отделения в районных больницах Очамчыры, Ткуарчала, Гагры и инфекционной больнице Сухума. В Гудаутской ЦРБ сохраняется отделение для больных, нуждающихся в стационарном лечении, но основной корпус вернется к штатному режиму работы. По данным на 28 апреля, там проходили лечение пятеро пациентов с COVID-19. Тем не менее, по заявлению министра здравоохранения Абхазии, темпы вакцинации остаются практически нулевыми, несмотря на то, что вакцина в республике есть. По последним данным в Абхазии от коронавируса привилось чуть менее 20 тысяч человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220428/gudautskaya-tsrb--vernetsya-k-shtatnomu-rezhimu-raboty-1038864153.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мировая пандемия коронавируса covid-19, вакцинация от covid-19 в абхазии, министерство здравоохранения рф, новости