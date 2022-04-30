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Минздрав России предупредил об опасности вспышки COVID-19 в июне
Минздрав России предупредил об опасности вспышки COVID-19 в июне
Несмотря на то, что в мире, в том числе в России и Абхазии, наблюдается спад заболеваемости коронавирусной инфекцией, эксперты настаивают на продолжении... 30.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-30T08:42+0300
2022-04-30T08:42+0300
2022-04-30T08:42+0300
мировая пандемия коронавируса covid-19
вакцинация от covid-19 в абхазии
министерство здравоохранения рф
новости
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СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предупредил о высоком риске всплеска заболеваемости коронавирусом в июне, сообщает РИА Новости. Мурашко добавил, что ждать подъема уровня заболеваемости не стоит, заниматься профилактикой нужно уже сейчас. Также он отметил, что своевременная вакцинация помогает не только защититься от COVID-19, но и избежать его последствий, таких как сахарный диабет и аутоимунные заболевания.Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что необходимо предпринять меры, чтобы не допустить подъема заболеваемости в майские праздники. По ее словам, в последние 10 недель в России наблюдается снижение уровня заболеваемости, но темпы снижения замедляются. В Абхазии также наблюдается спад заболеваемости COVID-19. В частности, решением Оперштаба по борьбе с коронавирусом были закрыты ковидные отделения в районных больницах Очамчыры, Ткуарчала, Гагры и инфекционной больнице Сухума. В Гудаутской ЦРБ сохраняется отделение для больных, нуждающихся в стационарном лечении, но основной корпус вернется к штатному режиму работы. По данным на 28 апреля, там проходили лечение пятеро пациентов с COVID-19. Тем не менее, по заявлению министра здравоохранения Абхазии, темпы вакцинации остаются практически нулевыми, несмотря на то, что вакцина в республике есть. По последним данным в Абхазии от коронавируса привилось чуть менее 20 тысяч человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220428/gudautskaya-tsrb--vernetsya-k-shtatnomu-rezhimu-raboty-1038864153.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мировая пандемия коронавируса covid-19, вакцинация от covid-19 в абхазии, министерство здравоохранения рф, новости
Минздрав России предупредил об опасности вспышки COVID-19 в июне
Несмотря на то, что в мире, в том числе в России и Абхазии, наблюдается спад заболеваемости коронавирусной инфекцией, эксперты настаивают на продолжении вакцинации - это необходимо для избежания нового витка заражений.
СУХУМ, 30 апр - Sputnik.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предупредил о высоком риске всплеска заболеваемости коронавирусом в июне, сообщает РИА Новости
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"Сейчас очень важно ревакцинироваться, потому что по нашим прогнозам существует высокий риск подъема заболеваемости в июне месяце, конец мая, может быть, июнь, поскольку коллективный иммунитет снижается", - сказал он журналистам.
Мурашко добавил, что ждать подъема уровня заболеваемости не стоит, заниматься профилактикой нужно уже сейчас. Также он отметил, что своевременная вакцинация помогает не только защититься от COVID-19, но и избежать его последствий, таких как сахарный диабет и аутоимунные заболевания.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что необходимо предпринять меры, чтобы не допустить подъема заболеваемости в майские праздники. По ее словам, в последние 10 недель в России наблюдается снижение уровня заболеваемости, но темпы снижения замедляются.
В Абхазии также наблюдается спад заболеваемости COVID-19. В частности, решением Оперштаба по борьбе с коронавирусом были закрыты ковидные отделения в районных больницах Очамчыры, Ткуарчала, Гагры и инфекционной больнице Сухума.
В Гудаутской ЦРБ сохраняется отделение для больных, нуждающихся в стационарном лечении, но основной корпус вернется к штатному режиму работы. По данным на 28 апреля, там проходили лечение пятеро пациентов с COVID-19.
Тем не менее, по заявлению министра здравоохранения Абхазии, темпы вакцинации остаются практически нулевыми, несмотря на то, что вакцина в республике есть. По последним данным в Абхазии от коронавируса привилось чуть менее 20 тысяч человек.