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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220430/rossiyskie-sredstva-pvo-unichtozhili-18-bespilotnikov-na-ukraine-1038903284.html
Российские средства ПВО уничтожили 18 беспилотников на Украине
Российские средства ПВО уничтожили 18 беспилотников на Украине
Все виды войск российской армии во время военной спецоперации на Украине выполняют задачи по демилитаризации и денацификации страны. 30.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-30T10:55+0300
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СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 18 украинских беспилотников, сообщает Министерство обороны России.Помимо этого, в ночь с 29 на 30 апреля в воздухе были сбиты два украинских реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч" над Горловкой в ДНР и Снежковкой в Харьковской области.Минобороны заявило, что за ночь высокоточные ракеты воздушного базирования уничтожили четыре склада боеприпасов и горючего, а также район сосредоточения живой силы и военной техники националистов.Еще 120 националистов, четыре танка и шесть единиц бронетехники были уничтожены оперативно-тактической и армейской авиацией России, Минобороны сообщило, что удары были нанесены по девяти районам сосредоточения живой силы и военной техники.Четыре военных объекта были поражены ракетными войсками - два пункта управления подразделений ВСУ, батарея реактивных систем залпового огня и радиолокационная станция, сообщило ведомство. Также артиллерийские подразделения за ночь нанесли удары по 389 объектам, в том числе 35 пунктам управления, 41 опорному пункту, 169 районам сосредоточения живой силы и военной техники, 33 позициям артиллерии и15 складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.Военная спецоперация России на Украине началась два месяца назад. Ее целью президент России Владимир Путин назвал защиту мирного населения Донбасса, восемь лет страдавшего от действий правящего в Киеве режима.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/sledkom-vozbudil-ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-komandira-brigady-vsu-1038877398.html
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Российские средства ПВО уничтожили 18 беспилотников на Украине

10:55 30.04.2022 (обновлено: 11:02 30.04.2022)
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛетно-тактические учения в преддверии Дня авиации ПВО в Краснодарском крае
Летно-тактические учения в преддверии Дня авиации ПВО в Краснодарском крае - Sputnik Абхазия, 1920, 30.04.2022
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Все виды войск российской армии во время военной спецоперации на Украине выполняют задачи по демилитаризации и денацификации страны.
СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 18 украинских беспилотников, сообщает Министерство обороны России.
"Российскими средствами противовоздушной обороны над населенными пунктами Горловка, Червоный Оскол, Петманово, Краматорск, Козинка, Карповка, Путилово, Новоахтырка, Безликий Лиман и Перемога уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе три "Байрактар ТБ-2", - говорится в сообщении.
Помимо этого, в ночь с 29 на 30 апреля в воздухе были сбиты два украинских реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч" над Горловкой в ДНР и Снежковкой в Харьковской области.
Минобороны заявило, что за ночь высокоточные ракеты воздушного базирования уничтожили четыре склада боеприпасов и горючего, а также район сосредоточения живой силы и военной техники националистов.
Автомобиль Следственного комитета РФ у здания Симоновского суда Москвы. - Sputnik Абхазия, 1920, 29.04.2022
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Еще 120 националистов, четыре танка и шесть единиц бронетехники были уничтожены оперативно-тактической и армейской авиацией России, Минобороны сообщило, что удары были нанесены по девяти районам сосредоточения живой силы и военной техники.
Четыре военных объекта были поражены ракетными войсками - два пункта управления подразделений ВСУ, батарея реактивных систем залпового огня и радиолокационная станция, сообщило ведомство.
Также артиллерийские подразделения за ночь нанесли удары по 389 объектам, в том числе 35 пунктам управления, 41 опорному пункту, 169 районам сосредоточения живой силы и военной техники, 33 позициям артиллерии и15 складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.
Военная спецоперация России на Украине началась два месяца назад. Ее целью президент России Владимир Путин назвал защиту мирного населения Донбасса, восемь лет страдавшего от действий правящего в Киеве режима.
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