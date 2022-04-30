https://sputnik-abkhazia.ru/20220430/sledkom-vyyavil-esche-odnogo-komandira-vsu-otvetstvennogo-za-voennye-prestupleniya-1038910012.html

Следком выявил еще одного командира ВСУ, ответственного за военные преступления

Следком выявил еще одного командира ВСУ, ответственного за военные преступления

Следственный комитет России ведет сбор данных украинских военнослужащих, причастных к совершению военных преступлений. 30.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-30T19:23+0300

2022-04-30T19:23+0300

2022-04-30T19:23+0300

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СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Следственный комитет России установил еще одного командира вооруженных сил Украины, отдававшего приказы об обстрелах мирного населения, сообщает пресс-служба СК России.Следственный комитет сообщил, что Янчий виновен в осуществлении прицельных артиллерийских и минометных обстрелов городов Первомайск, Рубежное, Золотое-5 и Ирмино, а также населенных пунктов Новотошкоское и Варваровка в ЛНР, которые произошли в период с 29 по 30 апреля. В результате обстрелов трое мирных жителей получили ранения, более 30 домов оказались повреждены. Кроме того, обстрелы затронули и здания двух храмов - Свято-Ильинского монастыря в Варваровке и храма "Святого Духа" в Ирмино.Следствие также установило причастность к этим обстрелам командира отдельной механизированной бригады ВСУ Сергея Поступальского и его первого заместителя, начальника штаба Романа Мамавко, они тоже привлекаются к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.Следственный комитет продолжает расследование по выявлению других лиц, причастных к военным преступлениям и жестокому обращению с мирным населением на Украине, а также провокации украинских военных на территории России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/sledkom-vozbudil-ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-komandira-brigady-vsu-1038877398.html

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