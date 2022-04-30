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Следком выявил еще одного командира ВСУ, ответственного за военные преступления
Следком выявил еще одного командира ВСУ, ответственного за военные преступления
Следственный комитет России ведет сбор данных украинских военнослужащих, причастных к совершению военных преступлений. 30.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-30T19:23+0300
2022-04-30T19:23+0300
2022-04-30T19:23+0300
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СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Следственный комитет России установил еще одного командира вооруженных сил Украины, отдававшего приказы об обстрелах мирного населения, сообщает пресс-служба СК России.Следственный комитет сообщил, что Янчий виновен в осуществлении прицельных артиллерийских и минометных обстрелов городов Первомайск, Рубежное, Золотое-5 и Ирмино, а также населенных пунктов Новотошкоское и Варваровка в ЛНР, которые произошли в период с 29 по 30 апреля. В результате обстрелов трое мирных жителей получили ранения, более 30 домов оказались повреждены. Кроме того, обстрелы затронули и здания двух храмов - Свято-Ильинского монастыря в Варваровке и храма "Святого Духа" в Ирмино.Следствие также установило причастность к этим обстрелам командира отдельной механизированной бригады ВСУ Сергея Поступальского и его первого заместителя, начальника штаба Романа Мамавко, они тоже привлекаются к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.Следственный комитет продолжает расследование по выявлению других лиц, причастных к военным преступлениям и жестокому обращению с мирным населением на Украине, а также провокации украинских военных на территории России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/sledkom-vozbudil-ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-komandira-brigady-vsu-1038877398.html
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Следком выявил еще одного командира ВСУ, ответственного за военные преступления
Следственный комитет России ведет сбор данных украинских военнослужащих, причастных к совершению военных преступлений.
СУХУМ, 30 апр - Sputnik.
Следственный комитет России установил еще одного командира вооруженных сил Украины, отдававшего приказы об обстрелах мирного населения, сообщает
пресс-служба СК России.
"Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении начальника штаба – первого заместителя командира самоходного артиллерийского дивизиона бригадной артиллерийской группы 24 отдельной механизированной бригады ВСУ лейтенанта Николая Янчего по признакам преступления, предусмотренного по части 1 статьи 356 УК России (применение запрещенных средств и методов ведения войны)," - говорится в сообщении.
Следственный комитет сообщил, что Янчий виновен в осуществлении прицельных артиллерийских и минометных обстрелов городов Первомайск, Рубежное, Золотое-5 и Ирмино, а также населенных пунктов Новотошкоское и Варваровка в ЛНР, которые произошли в период с 29 по 30 апреля.
В результате обстрелов трое мирных жителей получили ранения, более 30 домов оказались повреждены. Кроме того, обстрелы затронули и здания двух храмов - Свято-Ильинского монастыря в Варваровке и храма "Святого Духа" в Ирмино.
Следствие также установило причастность к этим обстрелам командира отдельной механизированной бригады ВСУ Сергея Поступальского и его первого заместителя, начальника штаба Романа Мамавко, они тоже привлекаются к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.
Следственный комитет продолжает расследование по выявлению других лиц, причастных к военным преступлениям и жестокому обращению с мирным населением на Украине, а также провокации украинских военных на территории России
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