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Более 20 стран примут участие в учениях НАТО в Восточной Европе
Более 20 стран примут участие в учениях НАТО в Восточной Европе
Масштабные многонациональные военные учения Североатлантического альянса пройдут с 1 по 27 мая на территории восьми государств, в том числе и в Восточной... 01.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-01T14:25+0300
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СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Военнослужащие из более чем 20 государств примут участие в учениях НАТО в Европе, которые стартуют в начале мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство национальной обороны Польши.По заявлению минобороны Пользы, учения относятся к "серии циклических оборонительных тренингов, они не направлены против какого-либо государства и не имеют отношения к текущей геополитической ситуации в регионе", их проведение было запланировано в 2021 году.Организаторами Defender Europe 22 выступают Вооруженные силы США, учения проводятся с целью "формирования готовности и взаимодействия между союзниками и партнерами США и НАТО".На территории Польши в учениях будут участвовать солдаты из США, Франции, Германии, Швеции, Дании и Великобритании. Польские солдаты примут участие в учениях на территории Латвии и Литвы вместе с чешскими и немецко-голландскими силами.Минобороны также сообщило, что в рамках учений солдатами будут осваиваться, тактическое перемещение на большие расстояния с преодолением водных преград и огневая подготовка.Ранее Министерство обороны Белоруссии выразило свой протест касательно запланированных учений. По его мнению, проведение основных маневров в сопредельных с Белоруссией государств показывает, что НАТО рассматривает Восточную Европу как вероятный театр военных действий.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220428/novaya-strategiya-ssha-i-nato-na-ukraine-my-perevernem-nebo-i-zemlyu-1038874409.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/lavrov-obvinil-nato-v-obostrenii-situatsii-na-ukraine-1038824605.html
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нато, новости, военные учения, в мире
Более 20 стран примут участие в учениях НАТО в Восточной Европе
14:25 01.05.2022 (обновлено: 15:11 01.05.2022)
Масштабные многонациональные военные учения Североатлантического альянса пройдут с 1 по 27 мая на территории восьми государств, в том числе и в Восточной Европе.
СУХУМ, 1 мая - Sputnik.
Военнослужащие из более чем 20 государств примут участие в учениях НАТО в Европе, которые стартуют в начале мая, сообщает РИА Новости
со ссылкой на министерство национальной обороны Польши.
"С 1 по 27 мая текущего года будут проходить учения Defender Europe 2022 (DE22) и Swift Response 2022 (SR22) с участием польских солдат. В учениях, которые будут проходить на территории Польши и восьми других государств, примут участие в общей сложности 18 тысяч солдат из более чем 20 стран, из них на польской территории около семи тысяч военнослужащих и 3 000 единиц техники", - говорится в сообщении.
По заявлению минобороны Пользы, учения относятся к "серии циклических оборонительных тренингов, они не направлены против какого-либо государства и не имеют отношения к текущей геополитической ситуации в регионе", их проведение было запланировано в 2021 году.
Организаторами Defender Europe 22 выступают Вооруженные силы США, учения проводятся с целью "формирования готовности и взаимодействия между союзниками и партнерами США и НАТО
".
На территории Польши в учениях будут участвовать солдаты из США, Франции, Германии, Швеции, Дании и Великобритании. Польские солдаты примут участие в учениях на территории Латвии и Литвы вместе с чешскими и немецко-голландскими силами.
Минобороны также сообщило, что в рамках учений солдатами будут осваиваться, тактическое перемещение на большие расстояния с преодолением водных преград и огневая подготовка.
Ранее Министерство обороны Белоруссии выразило свой протест касательно запланированных учений. По его мнению, проведение основных маневров в сопредельных с Белоруссией государств показывает, что НАТО рассматривает Восточную Европу как вероятный театр военных действий.