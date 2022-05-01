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Более 20 стран примут участие в учениях НАТО в Восточной Европе

Более 20 стран примут участие в учениях НАТО в Восточной Европе

Масштабные многонациональные военные учения Североатлантического альянса пройдут с 1 по 27 мая на территории восьми государств, в том числе и в Восточной... 01.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-01T14:25+0300

2022-05-01T14:25+0300

2022-05-01T15:11+0300

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СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Военнослужащие из более чем 20 государств примут участие в учениях НАТО в Европе, которые стартуют в начале мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство национальной обороны Польши.По заявлению минобороны Пользы, учения относятся к "серии циклических оборонительных тренингов, они не направлены против какого-либо государства и не имеют отношения к текущей геополитической ситуации в регионе", их проведение было запланировано в 2021 году.Организаторами Defender Europe 22 выступают Вооруженные силы США, учения проводятся с целью "формирования готовности и взаимодействия между союзниками и партнерами США и НАТО".На территории Польши в учениях будут участвовать солдаты из США, Франции, Германии, Швеции, Дании и Великобритании. Польские солдаты примут участие в учениях на территории Латвии и Литвы вместе с чешскими и немецко-голландскими силами.Минобороны также сообщило, что в рамках учений солдатами будут осваиваться, тактическое перемещение на большие расстояния с преодолением водных преград и огневая подготовка.Ранее Министерство обороны Белоруссии выразило свой протест касательно запланированных учений. По его мнению, проведение основных маневров в сопредельных с Белоруссией государств показывает, что НАТО рассматривает Восточную Европу как вероятный театр военных действий.

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нато, новости, военные учения, в мире