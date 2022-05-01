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Лавров: Наша цель не включает в себя смену режима на Украине
Лавров: Наша цель не включает в себя смену режима на Украине
Министр добавил, что темпы осуществления военной операции зависят, прежде всего, от необходимости минимизировать любые риски для мирного населения и российских... 01.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-01T23:20+0300
2022-05-01T23:20+0300
2022-05-01T23:25+0300
сергей лавров
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СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская спецоперация не нацелена на смену правящего в Киеве режима, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью дипломата итальянской телекомпании "Медиасет". "Лавров добавил, что Москва желает обеспечить безопасность жителей востока Украины и гарантировать отсутствие угроз с украинской территории в свой адрес".По словам министра, Владимир Зеленский может принести мир стране, если остановит действия неонацистских батальонов и заставит их отпустить удерживаемых в заложниках мирных жителей. Также Лавров пояснил, что "истеричное" желание Киева вывести боевиков с территории "Азовстали" объясняется попыткой скрыть факт участия в военных действиях со стороны Украины иностранных наемников и действующих офицеров западных армий. Зеленский, придя к власти, по мнению Лаврова имел "все козыри на руках" и мог принести мир на Донбасс, но вместо этого публично отказался от реализации минских соглашений. Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Целью операции, по словам российского лидера Владимира Путина, стали денацификация и демилитаризация Украины, защита жителей Донбасса от действий киевского режима.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220501/bolee-40-mirnykh-zhiteley-vyshli-s-prilegayuschikh-k-azovstali-zhilykh-domov-1038914079.html
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сергей лавров, новости, украина, мид рф
Лавров: Наша цель не включает в себя смену режима на Украине
23:20 01.05.2022 (обновлено: 23:25 01.05.2022)
Министр добавил, что темпы осуществления военной операции зависят, прежде всего, от необходимости минимизировать любые риски для мирного населения и российских военнослужащих.
СУХУМ, 1 мая - Sputnik
. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская спецоперация не нацелена на смену правящего в Киеве режима, сообщает
РИА Новости со ссылкой на интервью дипломата итальянской телекомпании "Медиасет".
"Наша цель не включает в себя смену режима на Украине. Это американская специальность. Они этим занимаются по всему миру", - заявил министр.
"Лавров добавил, что Москва желает обеспечить безопасность жителей востока Украины и гарантировать отсутствие угроз с украинской территории в свой адрес".
По словам министра, Владимир Зеленский может принести мир стране, если остановит действия неонацистских батальонов и заставит их отпустить удерживаемых в заложниках мирных жителей.
Также Лавров пояснил, что "истеричное" желание Киева вывести боевиков с территории "Азовстали" объясняется попыткой скрыть факт участия в военных действиях со стороны Украины иностранных наемников и действующих офицеров западных армий.
Зеленский, придя к власти, по мнению Лаврова имел "все козыри на руках" и мог принести мир на Донбасс, но вместо этого публично отказался от реализации минских соглашений.
Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Целью операции, по словам российского лидера Владимира Путина, стали денацификация и демилитаризация Украины, защита жителей Донбасса от действий киевского режима.