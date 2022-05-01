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Более 40 мирных жителей вышли с прилегающих к "Азовстали" территорий
Более 40 мирных жителей вышли с прилегающих к "Азовстали" территорий
Мариуполь был освобожден от националистов 21 апреля, но в промышленной зоне завода "Азовсталь" остаются украинские боевики и иностранные наемники... 01.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-01T11:57+0300
2022-05-01T11:57+0300
2022-05-01T12:53+0300
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СУХУМ, 1 мая - Sputnik. 46 человек самостоятельно вышли с территорий жилых кварталов, прилегающих к металлургическому заводу "Азовсталь" в Мариуполе, сообщает Министерство обороны России.В ведомстве добавили, что эвакуированным жителям были предоставлены питание, ночлег и медицинская помощь.21 апреля российский министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о том, что Мариуполь был освобожден от украинских националистов. Министр добавил, что на территории завода "Азовсталь" базируется более двух тысяч боевиков и иностранных наемников. Президент отдал приказ об отмене штурма завода, посчитав его нецелесообразным. Российские войска заблокировали промышленную зону, тем боевикам, которые сложат оружие и сдадутся в плен, было обещано сохранение жизни и обращение в соответствии с нормами международного права.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220425/rossiyskie-voyska-v-odnostoronnem-poryadke-prekraschayut-boevye-deystviya-u-azovstali-1038805849.html
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Более 40 мирных жителей вышли с прилегающих к "Азовстали" территорий
11:57 01.05.2022 (обновлено: 12:53 01.05.2022)
Мариуполь был освобожден от националистов 21 апреля, но в промышленной зоне завода "Азовсталь" остаются украинские боевики и иностранные наемники, заблокированные российской армией.
СУХУМ, 1 мая - Sputnik.
46 человек самостоятельно вышли с территорий жилых кварталов, прилегающих к металлургическому заводу "Азовсталь" в Мариуполе, сообщает
Министерство обороны России.
"Днем вышло 25 местных жителей. С наступлением темного времени суток, воспользовавшись режимом тишины, вышла вторая группа из 21 человека, которые были доставлены в н.п. Безыменное", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что эвакуированным жителям были предоставлены питание, ночлег и медицинская помощь.
21 апреля российский министр обороны Сергей Шойгу доложил
президенту России Владимиру Путину о том, что Мариуполь был освобожден от украинских националистов. Министр добавил, что на территории завода "Азовсталь" базируется более двух тысяч боевиков и иностранных наемников.
Президент отдал приказ об отмене штурма завода, посчитав его нецелесообразным. Российские войска заблокировали промышленную зону, тем боевикам, которые сложат оружие и сдадутся в плен, было обещано сохранение жизни и обращение в соответствии с нормами международного права.