https://sputnik-abkhazia.ru/20220501/bolee-40-mirnykh-zhiteley-vyshli-s-prilegayuschikh-k-azovstali-zhilykh-domov-1038914079.html

Более 40 мирных жителей вышли с прилегающих к "Азовстали" территорий

Более 40 мирных жителей вышли с прилегающих к "Азовстали" территорий

Мариуполь был освобожден от националистов 21 апреля, но в промышленной зоне завода "Азовсталь" остаются украинские боевики и иностранные наемники... 01.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-01T11:57+0300

2022-05-01T11:57+0300

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СУХУМ, 1 мая - Sputnik. 46 человек самостоятельно вышли с территорий жилых кварталов, прилегающих к металлургическому заводу "Азовсталь" в Мариуполе, сообщает Министерство обороны России.В ведомстве добавили, что эвакуированным жителям были предоставлены питание, ночлег и медицинская помощь.21 апреля российский министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о том, что Мариуполь был освобожден от украинских националистов. Министр добавил, что на территории завода "Азовсталь" базируется более двух тысяч боевиков и иностранных наемников. Президент отдал приказ об отмене штурма завода, посчитав его нецелесообразным. Российские войска заблокировали промышленную зону, тем боевикам, которые сложат оружие и сдадутся в плен, было обещано сохранение жизни и обращение в соответствии с нормами международного права.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220425/rossiyskie-voyska-v-odnostoronnem-poryadke-prekraschayut-boevye-deystviya-u-azovstali-1038805849.html

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россия, министерство обороны рф, новости, украина, мариуполь