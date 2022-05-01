https://sputnik-abkhazia.ru/20220501/mnogotysyachnyy-miting-oppozitsii-nachalsya-v-armenii-1038923202.html
Многотысячный митинг оппозиции начался в Армении
Многотысячный митинг оппозиции начался в Армении
Митингующие выражают протест против неблагоприятных для Армении решений в вопросе Нагорного Карабаха и требуют отставки правительства. 01.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-01T20:10+0300
2022-05-01T20:10+0300
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СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Многотысячный митинг оппозиции, требующей отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна начался в Ереване, сообщает Sputnik Армения.Акции протеста проходят в Армении с 25 апреля. Представители оппозиции считают, что политика властей "разрушительна для страны и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности"Организаторы акции заявили, что будут использовать все инструменты гражданского неповиновения, чтобы достучаться до властей."Мы не будем поддаваться на провокации, не предпримем ничего противоправного, но это не означает, что мы не будем решительными", - заявил один из лидеров оппозиции, глава партии "Отечество" Артур Ванецян.В поддержку оппозиции представители армянской диаспоры в разных странах организовали автопробеги.Акции неповиновения начнутся 2 мая. Протестующие планируют перекрыть улицы и магистрали, парализовав центр города. Кроме того, оппозиционеры, в числе которых и парламентарии из Карабаха, хотят разбить палатки и переночевать на площади Франции в Ереване. Многие из них говорят, что готовы оставаться на площади, пока не добьются своей цели - отставки правительства.Представители оппозиции запланировали проведение новых акций, о них будет объявлено в ближайшее время.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/tarasov-o-mirnykh-peregovorakh-po-karabakhskomu-konfliktu-protsess-budet-zatyagivatsya--1038607351.html
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Многотысячный митинг оппозиции начался в Армении
20:10 01.05.2022 (обновлено: 21:10 01.05.2022)
Митингующие выражают протест против неблагоприятных для Армении решений в вопросе Нагорного Карабаха и требуют отставки правительства.
СУХУМ, 1 мая - Sputnik.
Многотысячный митинг оппозиции, требующей отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна начался в Ереване, сообщает
Sputnik Армения.
Оппозиционеры из Еревана, Иджевана, Сардарапата и Тигранашена идут под одним лозунгом - нет Арцаха без Армении, и Армении без Арцаха. Они настаивают на том, чтобы Арцах не входил в состав Азербайджана, так как каждый сантиметр Армении священ и никогда не будет отдан противнику.
Акции протеста проходят в Армении с 25 апреля. Представители оппозиции считают, что политика властей "разрушительна для страны и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности"
Организаторы акции заявили, что будут использовать все инструменты гражданского неповиновения, чтобы достучаться до властей.
"Мы не будем поддаваться на провокации, не предпримем ничего противоправного, но это не означает, что мы не будем решительными", - заявил один из лидеров оппозиции, глава партии "Отечество" Артур Ванецян.
В поддержку оппозиции представители армянской диаспоры в разных странах организовали автопробеги.
Акции неповиновения начнутся 2 мая. Протестующие планируют перекрыть улицы и магистрали, парализовав центр города. Кроме того, оппозиционеры, в числе которых и парламентарии из Карабаха, хотят разбить палатки и переночевать на площади Франции в Ереване. Многие из них говорят, что готовы оставаться на площади, пока не добьются своей цели - отставки правительства.
Представители оппозиции запланировали проведение новых акций, о них будет объявлено в ближайшее время.