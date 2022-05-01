https://sputnik-abkhazia.ru/20220501/mnogotysyachnyy-miting-oppozitsii-nachalsya-v-armenii-1038923202.html

Многотысячный митинг оппозиции начался в Армении

Многотысячный митинг оппозиции начался в Армении

Митингующие выражают протест против неблагоприятных для Армении решений в вопросе Нагорного Карабаха и требуют отставки правительства. 01.05.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Многотысячный митинг оппозиции, требующей отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна начался в Ереване, сообщает Sputnik Армения.Акции протеста проходят в Армении с 25 апреля. Представители оппозиции считают, что политика властей "разрушительна для страны и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности"Организаторы акции заявили, что будут использовать все инструменты гражданского неповиновения, чтобы достучаться до властей."Мы не будем поддаваться на провокации, не предпримем ничего противоправного, но это не означает, что мы не будем решительными", - заявил один из лидеров оппозиции, глава партии "Отечество" Артур Ванецян.В поддержку оппозиции представители армянской диаспоры в разных странах организовали автопробеги.Акции неповиновения начнутся 2 мая. Протестующие планируют перекрыть улицы и магистрали, парализовав центр города. Кроме того, оппозиционеры, в числе которых и парламентарии из Карабаха, хотят разбить палатки и переночевать на площади Франции в Ереване. Многие из них говорят, что готовы оставаться на площади, пока не добьются своей цели - отставки правительства.Представители оппозиции запланировали проведение новых акций, о них будет объявлено в ближайшее время.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/tarasov-o-mirnykh-peregovorakh-po-karabakhskomu-konfliktu-protsess-budet-zatyagivatsya--1038607351.html

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армения, новости, в мире, митинги, ереван, нагорно-карабахская республика