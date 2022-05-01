https://sputnik-abkhazia.ru/20220501/putin-podpisal-ukaz-o-merakh-po-kiberbezopasnosti-rossii-1038919494.html
Путин подписал указ о мерах обеспечения кибербезопасности России
Путин подписал указ о мерах обеспечения кибербезопасности России
Ранее Минобороны России заявило о том, что российское цифровое пространство наполнено импортными системами и программами и сравнило эту ситуацию с вражеским... 01.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-01T16:31+0300
2022-05-01T16:31+0300
2022-05-01T16:45+0300
кибербезопасность
новости
владимир путин
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СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах обеспечения информационной безопасности страны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Согласно указу, полномочия в том числе будут затрагивать обнаружение, предупреждение и ликвидацию последствий компьютерных атак и реагирование на компьютерные инциденты. Также в рамках организаций и структур будут созданы подразделения, отвечающие за информационную безопасность, если таких подразделений раньше не было.Кроме того, с 1 января 2025 года в России запрещено использовать средства защиты информации, происходящие из недружественных стран или от производителей, прямо или косвенно подконтрольных правительствам этих государств.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/chto-budet-esli-rossiyu-otklyuchat-ot-gps-1038855769.html
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кибербезопасность, новости, владимир путин
Путин подписал указ о мерах обеспечения кибербезопасности России
16:31 01.05.2022 (обновлено: 16:45 01.05.2022)
Ранее Минобороны России заявило о том, что российское цифровое пространство наполнено импортными системами и программами и сравнило эту ситуацию с вражеским танком на территории страны.
СУХУМ, 1 мая - Sputnik.
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах обеспечения информационной безопасности страны. Документ опубликован
на официальном портале правовой информации.
В рамках документа руководители органов государственной власти на федеральном уровне и на уровне субъектов, а также руководители государственных фондов, корпораций и других организаций должны будут возложить на своих заместителей полномочия по обеспечению кибербезопасности.
Согласно указу, полномочия в том числе будут затрагивать обнаружение, предупреждение и ликвидацию последствий компьютерных атак и реагирование на компьютерные инциденты.
Также в рамках организаций и структур будут созданы подразделения, отвечающие за информационную безопасность, если таких подразделений раньше не было.
Кроме того, с 1 января 2025 года в России запрещено использовать средства защиты информации, происходящие из недружественных стран или от производителей, прямо или косвенно подконтрольных правительствам этих государств.