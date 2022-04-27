https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/chto-budet-esli-rossiyu-otklyuchat-ot-gps-1038855769.html

Что будет, если Россию отключат от GPS?

Что будет, если Россию отключат от GPS?

Очередным ограничением, с которым может столкнуться Россия в ходе санкционного давления Запада, может стать отключение от навигационной системы GPS... 27.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-27T22:25+0300

2022-04-27T22:25+0300

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Как работает американская система, возможно ли технически отключить Россию от GPS, не задев соседние страны, и какие могут быть последствия в случае принятия данного решения - разбирался Sputnik.Sputnik, Вадим Павлов.Россию отключат от GPS?Очередной пакет антироссийских санкций Запада может включить в себя отключение РФ от самой распространенной в мире спутниковой системы определения расположения – GPS. Об этом в марте заявлял глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.На минувшей неделе Росавиация заявила о получении информации от Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) о возможности возникновения сбоев сигналов GPS."Информации о наличии сбоев или отказов наземного оборудования радиотехнического обеспечения полетов и бортового оборудования воздушных судов, функционирующего с использованием сигналов GPS, не поступало. Системы работают штатно", - говорится в заявлении.Тем не менее, Росавиация "превентивно уведомила заинтересованные организации и авиакомпании по данному вопросу".Как работает GPS?Сегодня система представляет собой сеть из 32 спутников, находящихся на орбите и работающих в качестве маркерных объектов.То есть, говоря простыми словами, спутники движутся по шести орбитам вокруг Земли и посылают информацию на планету.К данным сигналам и подключается множество устройств на Земле (от смартфонов и навигаторов до самолетов и плавательных судов), чтобы получать точную информацию о местоположении.Есть ли у GPS аналоги?Следует понимать, что GPS – не единственная в мире навигационная система. Так, например, примерно по той же самой схеме работают европейская система Galileo, китайская Beidou и российская ГЛОНАСС.Для обеспечения работы такой системы (глобального покрытия планеты) и создания "созвездия спутников" необходимо 24 аппарата на орбите. У российского ГЛОНАСС на орбите находится 25.Несмотря на то, что ГЛОНАСС и GPS, по сути своей, аналогичны, между ними все же есть различия.Например, как говорилось ранее, спутники американской системы расположены по шести орбитальным плоскостям. Это делает точность GPS выше, нежели у ГЛОНАСС (у российской системы спутники расположены по трем плоскостям).Однако разница не слишком значительная: точность GPS – 5 метров, точность ГЛОНАСС – 5-10 метров. При этом российская система развивается, а ее точность увеличивается.Но разница в высоте нахождения спутников делает точность ГЛОНАСС в северных широтах выше, нежели у GPS. Низкое расположение американских спутников (по сравнению с российскими) дает неточные результаты в этих регионах, тогда как высота орбиты аппаратов ГЛОНАСС способна их захватывать.Признает это и ряд северных стран. Например, об этом говорят в компании Swepos (шведская сеть спутниковых опорных станций, предоставляющих данные о позиционировании в режиме реального времени).Также благодаря этому российские спутники имеют более высокую скорость обработки и передачи данных в режиме реального времени.Еще одним плюсом является то, что оборудование для поддержки работы системы ГЛОНАСС дешевле, по сравнению с GPS, что делает ее финансово более выгодной для коммерческих пользователей.Возможно ли отключить GPS в конкретной стране и какие могут быть последствия?Технически не представляется возможным отключить конкретную страну от GPS, отмечают опрошенные Sputnik эксперты.Дело в том, что положение спутников GPS постоянно меняется (причем, в отличии от спутников связи, не по геостационарным орбитам). То есть, отключение части спутников повлечет за собой потерю сигнала для потребителей не в конкретной стране, а в ряде стран мира. У каждого спутника слишком большая зона покрытия, а значит, что при принятии такого решения, в частности, пострадают все соседи РФ – от стран Балтии и части Европы до ряда азиатских стран."Нам уже "отключали" GPS, когда США и их союзники по НАТО бомбили Югославию, - рассказывает генеральный директор компании "НавМарин" (разработчик и производитель навигационного оборудования и систем связи) Алексей Мигалин. - Американцы внесли коррективы в определении координат, и в итоге отклонения от нужной точки составляли 200-500 метров".Сейчас же, по его словам, современный спутниковый приемник (ГНСС) определяет местоположение с использованием разных систем спутниковой навигации – GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou."И он в состоянии распознать, есть ли помехи в какой-то системе. Если он заметит, что помеха идет от GPS, то он автоматически исключит эти данные из расчета определения координат. Поэтому, если GPS будет плохо работать, то за счет использования других систем навигации точность показания координат не сильно изменится. Кроме того, в ГНСС-приёмнике можно принудительно выключить GPS и работать по ГЛОНАСС и другим "созвездиям", - пояснил эксперт."Как все работало, так и будет работать. Большинство смартфонов россиян также нормально будут функционировать, показывать местоположение и искать объекты в навигаторе", - заключает Алексей Мигалин.В целом, как рассказал Sputnik руководитель проекта ООО "Адвантум" (член Ассоциации организаций продуктового сектора) Сергей Юрченко, отключение GPS практически никак не повлияет на текущее состояние бизнеса и процессы в России и в странах, использующих ГЛОНАСС."Это обусловлено многими причинами. Во-первых, для глобального покрытия необходимо 24 спутника, а для покрытия территории РФ достаточно всего 18. То есть, спутников ГЛОНАСС с запасом хватит для решения гражданских задач. Во-вторых, в России навигационную аппаратуру выпускают более 10 предприятий, и вся она работает на совмещении данных от двух систем GPS/ГЛОНАСС. Это даёт большую точность определения местоположения объекта - около 2,37 метра, когда ГЛОНАСС в чистом виде определяет местоположение с точностью до 2,8 метра. Этого значения более чем достаточно для сопровождения логистических процессов", - рассказал Сергей Юрченко.Также, отмечает он, подавляющее большинство приборов, продающихся на территории России, имеют возможность работать с двумя системами (ГЛОНАСС и GPS), что существенно повышает точность показаний и нивелирует недостатки обеих систем."Например, производители телефонных чипов - такие как Qualcomm, Exynos и Broadcom - поддерживают ГЛОНАСС в сочетании с GPS, поэтому даже на нашей обычной жизни это никоим образом не отразится", - заключил эксперт.Что ждет авиаотрасль?Что касается безопасности полетов российских самолетов, то, как отмечают в Росавиации, отключение или нарушение работы GPS на территории РФ не окажет на это никакого влияния."Сигналы глобальной навигационной спутниковой системы являются не единственным, а только одним из возможных источников информации для бортовых систем и экипажей воздушного судна о его местоположении. Помимо спутниковой навигации, местоположение воздушного судна определяется инерциальной системой навигации самолета, а также по наземным системам и средствам навигации и обеспечения посадки", - говорится в заявлении ведомства.В 115 российских аэропортах, сообщает Росавиация, сегодня установлены локальные контрольно-корректирующие станции, которые непрерывно мониторят состояние сигналов ГЛОНАСС и GPS, выдают поправки к ним и незамедлительно передают информацию о сбоях на борт воздушного судна и на автоматизированные рабочие места диспетчеров обслуживания воздушного движения в случае проявления каких-либо аномалий навигационных сигналов."Все автоматизированные системы управления воздушным движением и наземные средства радиотехнического обеспечения полетов оснащены системами синхронизации единого времени по сигналам ГЛОНАСС", - отмечают в ведомстве.При этом, согласно заявлению Дмитрия Рогозина, Роскосмос, Росавиация и Минтранс России "скорейшим образом установят оборудование для приема сигналов ГЛОНАСС на оставшихся в РФ гражданских самолетах".

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