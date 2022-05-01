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Российские ракеты "Оникс" уничтожили ангар с иностранным вооружением в районе Одессы

Российские ракеты "Оникс" уничтожили ангар с иностранным вооружением в районе Одессы

В рамках военной спецоперации на Украине российская армия наносит удары по военной технике и военной инфраструктуре противника. 01.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-01T12:30+0300

2022-05-01T12:30+0300

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СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Российские войска уничтожили ангар с иностранным вооружением и боеприпасами в районе Одессы ударом высокоточных ракет "Оникс", сообщает Министерство обороны России.Минобороны также заявило, что ракетами воздушного базирования было уничтожено семь военных объектов, в том числе четыре района сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.Ударами оперативно-тактической и армейской авиации России были поражены два украинских ЗРК С-300, два склада боеприпасов и ГСМ и 15 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники, таким образом, были уничтожены до 140 человек личного состава и 19 единиц бронетехники ВСУ Российские ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 786 районов сосредоточения живой силы и техники, 24 пункта управления и три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. В результате ударов уничтожены до 200 человек личного состава, батарея РСЗО и до 20 единиц военной техники.Ведомство добавило, что российские средства ПВО сбили два бомбардировщика Су-24м в небе над Харьковской областью, уничтожили 12 украинских беспилотников. Также были сбиты две баллистические ракеты "Точка-У" и уничтожены два снаряда системы залпового огня "Смерч". Специальная военная операция проводится с 24 февраля. Действия российской армии в ее рамках нацелены на выполнение задачи, поставленной Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным. Целью военной операции, по заявлению российского лидера, являются денацификация и демилитаризация Украины, защита жителей Донбасса от произвола со стороны киевского режима.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220501/bolee-40-mirnykh-zhiteley-vyshli-s-prilegayuschikh-k-azovstali-zhilykh-domov-1038914079.html

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