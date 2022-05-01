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Саженцы магнолии высадили на улице Абазинской в Сухуме
Саженцы магнолии высадили на улице Абазинской в Сухуме
Протяженность улицы Абазинская – 686 метров, на ее ремонт из средств Инвестпрограммы было выделено 38 миллионов рублей. 01.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-01T20:43+0300
2022-05-01T20:43+0300
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СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Пятьдесят саженцев крупнолистной магнолии было высажено по улице Абазинской в Сухуме, сообщает пресс-служба администрации города.По словам инженера МУП "Благоустройство" сухумской администрации Камы Кутелия, магнолии для посадки были рекомендованы Госкомитетом по экологии.Работы по ремонту Абазинской улицы начались в 2020 году и велись за счет Инвестпрограммы, они включают в себя замену водопровода, ливневых коллекторов, коммуникационных сетей и укладку асфальта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220305/1037891859.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
сухум, новости
Саженцы магнолии высадили на улице Абазинской в Сухуме
Протяженность улицы Абазинская – 686 метров, на ее ремонт из средств Инвестпрограммы было выделено 38 миллионов рублей.
СУХУМ, 1 мая - Sputnik.
Пятьдесят саженцев крупнолистной магнолии было высажено по улице Абазинской в Сухуме, сообщает
пресс-служба администрации города.
Раньше улицу украшали деревья камфорного лавра, при капитальном ремонте ливневого коллектора городским службам пришлось их демонтировать.
По словам инженера МУП "Благоустройство" сухумской администрации Камы Кутелия, магнолии для посадки были рекомендованы Госкомитетом по экологии.
Работы по ремонту Абазинской улицы начались в 2020 году и велись за счет Инвестпрограммы, они включают в себя замену водопровода, ливневых коллекторов, коммуникационных сетей и укладку асфальта.