https://sputnik-abkhazia.ru/20220501/sazhentsy-magnolii-vysadili-na-ulitse-abazinskoy-v-sukhume-1038923835.html

Саженцы магнолии высадили на улице Абазинской в Сухуме

Саженцы магнолии высадили на улице Абазинской в Сухуме

Протяженность улицы Абазинская – 686 метров, на ее ремонт из средств Инвестпрограммы было выделено 38 миллионов рублей. 01.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-01T20:43+0300

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СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Пятьдесят саженцев крупнолистной магнолии было высажено по улице Абазинской в Сухуме, сообщает пресс-служба администрации города.По словам инженера МУП "Благоустройство" сухумской администрации Камы Кутелия, магнолии для посадки были рекомендованы Госкомитетом по экологии.Работы по ремонту Абазинской улицы начались в 2020 году и велись за счет Инвестпрограммы, они включают в себя замену водопровода, ливневых коллекторов, коммуникационных сетей и укладку асфальта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220305/1037891859.html

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