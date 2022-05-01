https://sputnik-abkhazia.ru/20220501/trapsh-rasskazala-chego-zhdat-ot-pogody-v-abkhazii-na-pervuyu-polovinu-maya--1038906632.html
Трапш рассказала, чего ждать от погоды в Абхазии в первой половине мая
Трапш рассказала, чего ждать от погоды в Абхазии в первой половине мая
Какие средние температуры характерны для мая, насколько восточная часть Абхазии теплее западной, и будет ли погода устойчивой, в эфире радио Sputnik... 01.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-01T14:00+0300
2022-05-01T14:00+0300
2022-05-01T15:13+0300
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Трапш рассказала, чего ждать от погоды в Абхазии на первую половину мая
Трапш рассказала, чего ждать от погоды в Абхазии на первую половину мая
Последние дни апреля побаловали хорошей погодой жителей и гостей Абхазии, а вот первая декада мая погода будет неустойчивой, сказала Трапш в интервью радио."На погоду будут оказывать влияния частые перепады как атмосферного давления, так и перепады температуры воздуха. В основном будут дожди, разной интенсивности и продолжительности, и облачная погода с прояснением. В основном первая декада сохранится дождливой. Лишь в отдельные дни, включая 9, 10, 11 мая будет переменная облачность и без осадков", - сказала Трапш.Ночные температуры воздуха будут от 10 до 15 градусов, а дневные – от 18 до 23.Также Трапш отметила, что первая декада мая будет характеризоваться густым туманом с ограниченной видимостью, что представляет опасность для водителей.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, погода в абхазии, аудио
Трапш рассказала, чего ждать от погоды в Абхазии в первой половине мая
14:00 01.05.2022 (обновлено: 15:13 01.05.2022)
Какие средние температуры характерны для мая, насколько восточная часть Абхазии теплее западной, и будет ли погода устойчивой, в эфире радио Sputnik рассказала, специалист Госкомитета по экологии Диана Трапш.
Последние дни апреля побаловали хорошей погодой жителей и гостей Абхазии, а вот первая декада мая погода будет неустойчивой, сказала Трапш в интервью радио.
"На погоду будут оказывать влияния частые перепады как атмосферного давления, так и перепады температуры воздуха. В основном будут дожди, разной интенсивности и продолжительности, и облачная погода с прояснением. В основном первая декада сохранится дождливой. Лишь в отдельные дни, включая 9, 10, 11 мая будет переменная облачность и без осадков", - сказала Трапш.
Ночные температуры воздуха будут от 10 до 15 градусов, а дневные – от 18 до 23.
Также Трапш отметила, что первая декада мая будет характеризоваться густым туманом с ограниченной видимостью, что представляет опасность для водителей.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.