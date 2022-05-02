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https://sputnik-abkhazia.ru/20220502/abkhazyanki-v-dele-medovaya-paseka-v-sele-kulanyrkhua-1038918417.html
"Абхазянки" в деле: медовая пасека в селе Куланырхуа
"Абхазянки" в деле: медовая пасека в селе Куланырхуа
Сезонные работы на всех пасеках Абхазии обычно начинаются в апреле и продолжаются до конца лета. 02.05.2022, Sputnik Абхазия
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Куланурхуа - одно из многих сел Абхазии, где крестьяне занимаются пчеловодством. Эта деятельность для жителя села Раника Кове стала основным источников дохода почти 35 лет назад.Свою продукцию он сбывает на рынках, в магазинах или же на одной из своих пасек в селе Хабуиы, куда частенько на экскурсию заезжают туристы. По словам Кове, пчеловодство требует старательности и трудолюбие. Чем больше внимания ты уделяешь этим насекомым, тем больше они тебе приносят пользу.Первый мед он откачивает в конце мая, последний – в конце августа. За сезон он в среднем может получить до 1200 литров меда.На территории республики в основном распространены пчелы "абхазянки". Особенность местных добытчиков меда заключается в длине хоботка, которая позволяет им собирать нектар из глубины цветков, куда не могут добраться другие их сородичи. Кове уверен, что такая характерная черта абхазянок придает меду неповторимый вкус, высокое качество и полезные свойства.
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мультимедиа, фото , мед, фото

"Абхазянки" в деле: медовая пасека в селе Куланырхуа

10:55 02.05.2022 (обновлено: 10:58 02.05.2022)
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Сезонные работы на всех пасеках Абхазии обычно начинаются в апреле и продолжаются до конца лета.
Куланурхуа - одно из многих сел Абхазии, где крестьяне занимаются пчеловодством. Эта деятельность для жителя села Раника Кове стала основным источников дохода почти 35 лет назад.
Свою продукцию он сбывает на рынках, в магазинах или же на одной из своих пасек в селе Хабуиы, куда частенько на экскурсию заезжают туристы. По словам Кове, пчеловодство требует старательности и трудолюбие. Чем больше внимания ты уделяешь этим насекомым, тем больше они тебе приносят пользу.
Первый мед он откачивает в конце мая, последний – в конце августа. За сезон он в среднем может получить до 1200 литров меда.
На территории республики в основном распространены пчелы "абхазянки". Особенность местных добытчиков меда заключается в длине хоботка, которая позволяет им собирать нектар из глубины цветков, куда не могут добраться другие их сородичи. Кове уверен, что такая характерная черта абхазянок придает меду неповторимый вкус, высокое качество и полезные свойства.
Подробнее об этом читайте здесь>>
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Абхазии наступила активная фаза весенних работ на пасеке.

В Абхазии наступила активная фаза весенних работ на пасеке. - Sputnik Абхазия
1/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Абхазии наступила активная фаза весенних работ на пасеке.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Житель села Куланырхуа Раник Кове занялся пчеловодством почти 35 лет назад.

Житель села Куланырхуа Раник Кове занялся пчеловодством почти 35 лет назад. - Sputnik Абхазия
2/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Житель села Куланырхуа Раник Кове занялся пчеловодством почти 35 лет назад.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Для того чтобы спокойно работать на пасеке, пчел отпугивают с помощью дымаря.

Для того чтобы спокойно работать на пасеке, пчел отпугивают с помощью дымаря. - Sputnik Абхазия
3/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Для того чтобы спокойно работать на пасеке, пчел отпугивают с помощью дымаря.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На пасеке необходимо соблюдать меры предосторожности. Лицевая сетчатая маска спасает от пчелиных укусов.

На пасеке необходимо соблюдать меры предосторожности. Лицевая сетчатая маска спасает от пчелиных укусов. - Sputnik Абхазия
4/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

На пасеке необходимо соблюдать меры предосторожности. Лицевая сетчатая маска спасает от пчелиных укусов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Комфортнее всего пчелы себя чувствуют в ульях, сделанных из ольхи или липы.

Комфортнее всего пчелы себя чувствуют в ульях, сделанных из ольхи или липы. - Sputnik Абхазия
5/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Комфортнее всего пчелы себя чувствуют в ульях, сделанных из ольхи или липы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В сутки пчелиные "королевы" могут откладывать до полутора тысяч яиц, из которых появляются пчелы.

В сутки пчелиные &quot;королевы&quot; могут откладывать до полутора тысяч яиц, из которых появляются пчелы. - Sputnik Абхазия
6/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

В сутки пчелиные "королевы" могут откладывать до полутора тысяч яиц, из которых появляются пчелы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В Абхазии обитает уникальный вид пчелы - "абхазянка". Ее хоботок длиннее, чем у других добытчиков меда, что позволяет добывать пыльцу и нектар из глубины цветков.

В Абхазии обитает уникальный вид пчелы - &quot;абхазянка&quot;. Ее хоботок длиннее, чем у других добытчиков меда, что позволяет добывать пыльцу и нектар из глубины цветков. - Sputnik Абхазия
7/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Абхазии обитает уникальный вид пчелы - "абхазянка". Ее хоботок длиннее, чем у других добытчиков меда, что позволяет добывать пыльцу и нектар из глубины цветков.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В среднем Раник Кове получает до 1200 килограммов меда за сезон.

В среднем Раник Кове получает до 1200 килограммов меда за сезон. - Sputnik Абхазия
8/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

В среднем Раник Кове получает до 1200 килограммов меда за сезон.

© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанк

Пчелы живут недолго – около 40 суток. Они погибают после того, как их крылья изнашиваются. Эти насекомые в прямом смысле работают на износ.

Пчелы живут недолго – около 40 суток. Они погибают после того, как их крылья изнашиваются. Эти насекомые в прямом смысле работают на износ. - Sputnik Абхазия
9/10
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Перейти в фотобанк

Пчелы живут недолго – около 40 суток. Они погибают после того, как их крылья изнашиваются. Эти насекомые в прямом смысле работают на износ.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Вид на село Куланырхуа со двора дома Раника Кове.

Вид на село Куланырхуа со двора дома Раника Кове. - Sputnik Абхазия
10/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Вид на село Куланырхуа со двора дома Раника Кове.

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