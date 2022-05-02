https://sputnik-abkhazia.ru/20220502/abkhazyanki-v-dele-medovaya-paseka-v-sele-kulanyrkhua-1038918417.html

"Абхазянки" в деле: медовая пасека в селе Куланырхуа

"Абхазянки" в деле: медовая пасека в селе Куланырхуа

Сезонные работы на всех пасеках Абхазии обычно начинаются в апреле и продолжаются до конца лета. 02.05.2022, Sputnik Абхазия

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Куланурхуа - одно из многих сел Абхазии, где крестьяне занимаются пчеловодством. Эта деятельность для жителя села Раника Кове стала основным источников дохода почти 35 лет назад.Свою продукцию он сбывает на рынках, в магазинах или же на одной из своих пасек в селе Хабуиы, куда частенько на экскурсию заезжают туристы. По словам Кове, пчеловодство требует старательности и трудолюбие. Чем больше внимания ты уделяешь этим насекомым, тем больше они тебе приносят пользу.Первый мед он откачивает в конце мая, последний – в конце августа. За сезон он в среднем может получить до 1200 литров меда.На территории республики в основном распространены пчелы "абхазянки". Особенность местных добытчиков меда заключается в длине хоботка, которая позволяет им собирать нектар из глубины цветков, куда не могут добраться другие их сородичи. Кове уверен, что такая характерная черта абхазянок придает меду неповторимый вкус, высокое качество и полезные свойства.

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