"Абхазянки" в деле: медовая пасека в селе Куланырхуа

Куланурхуа - одно из многих сел Абхазии, где крестьяне занимаются пчеловодством. Эта деятельность для жителя села Раника Кове стала основным источников дохода почти 35 лет назад.Свою продукцию он сбывает на рынках, в магазинах или же на одной из своих пасек в селе Хабуиы, куда частенько на экскурсию заезжают туристы. По словам Кове, пчеловодство требует старательности и трудолюбие. Чем больше внимания ты уделяешь этим насекомым, тем больше они тебе приносят пользу.Первый мед он откачивает в конце мая, последний – в конце августа. За сезон он в среднем может получить до 1200 литров меда.На территории республики в основном распространены пчелы "абхазянки". Особенность местных добытчиков меда заключается в длине хоботка, которая позволяет им собирать нектар из глубины цветков, куда не могут добраться другие их сородичи. Кове уверен, что такая характерная черта абхазянок придает меду неповторимый вкус, высокое качество и полезные свойства.
Сезонные работы на всех пасеках Абхазии обычно начинаются в апреле и продолжаются до конца лета.
Куланурхуа - одно из многих сел Абхазии, где крестьяне занимаются пчеловодством. Эта деятельность для жителя села Раника Кове стала основным источников дохода почти 35 лет назад.
Свою продукцию он сбывает на рынках, в магазинах или же на одной из своих пасек в селе Хабуиы, куда частенько на экскурсию заезжают туристы. По словам Кове, пчеловодство требует старательности и трудолюбие. Чем больше внимания ты уделяешь этим насекомым, тем больше они тебе приносят пользу.
Первый мед он откачивает в конце мая, последний – в конце августа. За сезон он в среднем может получить до 1200 литров меда.
На территории республики в основном распространены пчелы "абхазянки". Особенность местных добытчиков меда заключается в длине хоботка, которая позволяет им собирать нектар из глубины цветков, куда не могут добраться другие их сородичи. Кове уверен, что такая характерная черта абхазянок придает меду неповторимый вкус, высокое качество и полезные свойства.