https://sputnik-abkhazia.ru/20220502/sladkiy-biznes-kak-zhitel-sela-kulanyrkhua-sotrudnichaet-s-pchelami-1038919044.html

Сладкий бизнес: как житель села Куланырхуа "сотрудничает" с пчелами

Сладкий бизнес: как житель села Куланырхуа "сотрудничает" с пчелами

Житель села Куланырхуа Гудаутского района Раник Кове занимается пчеловодством почти 35 лет. 02.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-02T10:20+0300

2022-05-02T10:20+0300

2022-05-02T11:53+0300

пчеловодство

в абхазии

мед

село

пасека

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102459/18/1024591804_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d37fb60414bbeb256578435651f8bbdd.jpg

О том, для чего пчелам нужны "подушки", как они выбирают "королеву" и за что могут ее свергнуть, о весенних работах на пасеке и сопутствующих им сложностях, а также о том, как проверить подлинность меда, читайте в материале Sputnik.Упаковка и пчелиные "подушки"Пенсионер Раник Кове живет вместе с большой семьей в селе Куланырхуа. Дом находится на возвышенности, откуда открываются живописные виды не только на родное село, но также на соседние Ачандару и Тасракуа.Раник - отец трех дочерей и сына и уже "пятикратный" дедушка. Самой главной в семье Раник "назначил" младшую внучку Амелию. К "заморскому" имени девочки он привык не сразу и, порой, в шутку называют ее Америкой.Его пасека разбита в саду. С наступлением тепла обстановка вокруг нескольких десятков ульев заметно оживляется - пчелы чаще покидают свои деревянные "квартиры" и активнее ищут нектар.По словам Кове, весна – это важная фаза не только для насекомых, но и для человека. Чем старательнее пчелы, тем усерднее должен быть сам пчеловод, но при этом необходимо соблюдать важные нюансы и помнить о некоторых ограничениях.К примеру, вторгаться во владения пчел сразу после продолжительных дождей не рекомендуется. Труженики в "тельняшках" могут пойти в атаку на незваного гостя и ужалить его. В дни, когда они пребывают в состоянии спокойствия и сосредоточены на деле, пчелы почти не обращают внимания на человека. Главное - не становиться на их пути, на "посадочной полосе" у входа в улей.Работу на пасеке сложно назвать сезонной, по словам Кове, ее необходимо проводить круглый год с учетом активных фаз и периодов относительного затишья.Азам современного пчеловодства Раника Кове научил его свояк Валерий Чамагуа, который жил и занимался производством меда в селе Хабюы. До этого Раник знал только о старинной методике отца, при которой вместо ящиков из досок использовали деревянные коробки без рамок внутри.Если в былые времена пасечники не применяли препараты для лечения пчел, то сейчас им приходится делать это несколько раз в год. Кове связывает это с изменением экологии, загрязнением воздуха и иными издержками глобализации."Лекарства им нужно давать по вечерам в виде сиропа. Ставишь емкость с препаратом рядом с ульем, и они пьют его сами. Препарат помогает очистить их организм и предает им сил", - рассказал он.Пчелы не только "суровые", но и "чистюли". По опыту Раника, к ним в обязательном порядке нужно подходить в чистой одежде и, желательно, после душа. Неприятные запахи они на дух не переносят, особенно, запах алкоголя. Спокойно поработать подвыпившему "надзирателю" они не дадут и быстро "приведут его в чувство" своими жалами.Труд для душиПчеловоды - люди суеверные. По словам Кове, по абхазским традициям не принято спрашивать, сколько у пасечника ульев и нельзя их пересчитывать по пальцам. Если приходится так делать, то в одной руке при этом нужно держать палку. В народе принято считать, что этим насекомым, полезным и для природы, и для людей, покровительствует богиня земли Анана-Гунда.Пчелы - как дети, уверен Кове. Они требуют постоянного внимания, и чем больше ты проявляешь к ним это чувство, тем большей взаимностью в виде качественного меда они тебе отвечают.В молодости Раник содержал до 200 ульев, но с годами ему становится все сложнее за ними ухаживать. Сегодня у него их около трех десятков, в год их жители приносят примерно 1,2 тонны продукции.Не весь мед Кове откачивает в Куланырхуа, а только первый, в конце мая. Поэтому этот "прогон" принято называть "майским". В основном он состоит из нектара цветков акации. Ближе к лету он перевозит всю пасеку в горное село Хабюы, и там ульи стоят до конца лета."Я перевожу их каждый год, потому что здесь не так много акаций. Да, здесь тоже есть эти деревья и много цветов, но, если тут я получу с пасеки пять фляг, то в Хабюы я могу выкачать от 15 до 20 фляг благодаря каштану и липе", - отметил он.У Раника есть личной рекорд по объемам меда, полученного с одного улья. Чаще всего с одной рамки можно снять 4-5 килограммов меда, но несколько лет назад у него выдался поистине удачный год. Тогда он выкачал почти десять килограммов с каждой рамки в улье, что удивило даже самых опытных пчеловодов.По версии Кове, в тот год все сложилось как никогда лучше – погода не подвела и растения зацвели своевременно. Сами пчелы в тот период работали в ударном темпе.Для тех, кто не очень разбирается в этих вопросах, может показаться, что пчелы в прохладное время года не летают и уходят в спячку. Это не совсем так. Периодически "десантники" вылетают из своих ульев, но не группами, а по несколько особей.Еще одним интересным фактом лично для меня стало то, что пчелы с молчаливого согласия принимают "взятки" от своих хозяев. Деньги им не нужны – интересует лишь "откат" от производимого меда. Масса такой "взятки" обычно варьируется от 20-25 килограммов в каждом улье.Работа на пасекеУчеными доказана уникальность абхазских пчел. Этот вид назвали абхазянкой. Особенность местных добытчиков меда заключается в длине хоботка, которая позволяет им собирать нектар из глубины цветков, куда не могут добраться другие их сородичи.Кове уверен, что такая характерная черта абхазянок придает меду неповторимый вкус, высокое качество и полезные свойства.Для повышения их КПД в рабочий процесс включаются пчеловоды. Они должны в подходящий момент открывать крышки улей и проветривать их, а также переставлять с места на место рамки. Раник продемонстрировал, как все это происходит.На его пасеке один улей отведен под "склад", где Раник хранит инвентарь для работы с пчелами. Среди них дымарь, защитная лицевая сетка, перчатки, бутыль с керосином и кукурузные початки.Пчеловод открыл дымарь, разломил и поместил туда несколько мелких початок кукурузы, полил их керосином и бросил туда зажженную спичку. Через несколько минут топливо выгорело, и в емкости остались угли от початков, дым от которых заставил "расступиться" пчел после открытия крышки их "жилища".Кове объяснил, "королева" в сутки может выкладывать до полутора тысяч яиц. Появившиеся на свет пчелы занимают все большее пространство, но не всегда равномерно. Поэтому рамки в улье периодически нужно менять местами для того, чтобы "трудяги" не стесняли друг друга.Выполнять этот "ритуал" весной нужно несколько раз в неделю. С мая по конец лета – каждый день. Для того чтобы не забыть и не перепутать в каких ульях эта работа еще не была выполнена, их помечают.Количество отложенных яиц зависит от возраста "повелительницы" пчел. Чем она моложе, тем больше потомства может приносить. Средняя продолжительность эффективной репродуктивной функции крылатых "матерей" - около двух лет. По истечении этого срока, "королевы" приносят меньше потомства, и ее дети становятся слабыми.Пчеловоды решают эту проблему путем подселения к ним молодых "королев", но зачастую дело в свои "руки" берут сами пчелы. Они "свергают" свою постаревшую "наставницу" и выбирают новую."Шершни сильнее пчел и они часто залетают в ульи, чтобы их уничтожить. Пчелы не могут прокусить их и поэтому набрасываются на агрессора, облепляют его со всех сторон и повышают своим жаром температуру шершня, пока тот не умрет", - поделился знаниями Кове.У пчел своя иерархия. Матка отвечает за продолжение рода, большая часть семейства занимается сбором пыльцы и нектара. Также в "команде" есть трутни и охранники, которые следят за порядком и стоят на страже у входа в улей.Эти насекомые признаны одними из самых трудолюбивых не спроста. Дело в том, что пчелы живут всего около 40 суток и погибают они не от старости, а от того, что изнашиваются их крылья. К таким последствиям приводят постоянные перелеты на большие расстояния в поисках пыльцы.Проверка качества и сбытПчеловодство и сами пчелы изучены не до конца, уверен Раник Кове. Он считает, что даже спустя тысячелетия занятия этим делом, человек не сумел найти ответы на все вопросы. Эта одна из причин, по которой Кове не часто прибегает к научным работам и специализированной литературе. По словам пчеловода, практика и личный опыт – лучшие источники знаний.Бывают случаи, когда пчелы покидают ульи и больше туда не возвращаются. Чаще всего, по наблюдениям Кове, это происходит из-за материала, из которого сделаны их жилища или же их отпугивает запах краски. Комфортнее пчелам в коробках из ольхи и липы.Как среди местных жителей, так и туристов, большим спросом пользуется мед с повышенным содержанием нектара каштана и липы. Однородного по составу меда не бывает, подчеркнул пчеловод. Объясняет он это тем, что пчелы не собирают какой-то определенный вид нектара – они несут в "дом" все что применимо при изготовлении сладкого "коктейля"."Многие спрашивают, как мы определяем, из чего состоит мед. Все просто. Исходим из того, что больше всего цветет в то или иное время года. Раньше всего расцветают каштан и липа", - рассказал он.Подлинность меда можно легко и быстро проверить. Кове посоветовал несколько методик. Если последняя капля меда не стекла вниз, а наоборот собралась немного выше кончика столового прибора, это говорит о высоком качестве продукции. Также можно налить воду на поверхность меда, находящегося в тарелке, и немного покрутить тарелку по часовой стрелке. В случае если мед примет форму сот, значит с ним все в порядке. Если он смешался с водой или принял неоднородную форму, это плохой результат эксперимента.Раник Кове пенсионер, но главный источник его дохода – это продажа меда. При этом он не отрицает, что существуют определенные проблемы со сбытом. В стране нет точек, где бы он мог реализовать весь объем своей продукции. Приходится самостоятельно искать клиентов и продавать мед в розницу. В этом сезоне литр меда стоит 500 рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20160825/1019345225.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20200721/Reestr-proizvoditeley-meda-budet-sozdan-v-Abkhazii-1030583305.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Бадри Есиава https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101792/49/1017924914_203:0:1056:852_100x100_80_0_0_214702ddae9200780a01456efaaf878b.jpg

Бадри Есиава https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101792/49/1017924914_203:0:1056:852_100x100_80_0_0_214702ddae9200780a01456efaaf878b.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Бадри Есиава https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101792/49/1017924914_203:0:1056:852_100x100_80_0_0_214702ddae9200780a01456efaaf878b.jpg

пчеловодство, мед, село, пасека