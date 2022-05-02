Борис Багателия стал третьим среди мастеров дзюдо в Санкт-Петербурге
18:20 02.05.2022 (обновлено: 18:22 02.05.2022)
© Foto / Госкомспорт Абхазии Борис Багателия стал бронзовым призером турнира по дзюдо среди мастеров в Санкт-Петербурге
Традиционный турнир по дзюдо среди мастеров спорта и юношей, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, прошел 30 апреля в Санкт-Петербурге.
СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Абхазский ветеран спорта Борис Багателия стал бронзовым призером турнира по дзюдо среди мастеров в Санкт-Петербурге, сообщает Госкомспорта Абхазии.
Абхазский дзюдоист занял третье место в возрастной категории М4 (60-69 лет) и весовой категории +90 килограммов.
В соревнованиях приняли участие действующие спортсмены и ветераны спорта от 30 до 65 лет и даже старше. Среди участников были не просто прославленные дзюдоисты, достигшие больших высот в спорте, но и успешные бизнесмены и политики, отмечают организаторы.
Всего в турнире участвовали более 200 спортсменов, среди них заслуженные мастера спорта, мастера спорта СССР и России, победители и призеры чемпионатов и Кубков СССР, Европы и мира.
В соревнованиях приняли участие действующие спортсмены и ветераны спорта от 30 до 65 лет и даже старше. Среди участников были не просто прославленные дзюдоисты, достигшие больших высот в спорте, но и успешные бизнесмены и политики, отмечают организаторы.
Всего в турнире участвовали более 200 спортсменов, среди них заслуженные мастера спорта, мастера спорта СССР и России, победители и призеры чемпионатов и Кубков СССР, Европы и мира.
Борис Багателия - прославленный абхазский спортсмен, двукратный чемпион мира среди ветеранов, серебряный и бронзовый призер чемпионата мира, трехкратный чемпион России среди мастеров, обладатель Кубка России, мастер спорта международного класса по самбо, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени.
12 декабря 2021, 21:28