https://sputnik-abkhazia.ru/20220502/boris-bagateliya-stal-tretim-sredi-masterov-dzyudo-v-sankt-peterburge-1038933742.html

Борис Багателия стал третьим среди мастеров дзюдо в Санкт-Петербурге

Борис Багателия стал третьим среди мастеров дзюдо в Санкт-Петербурге

Традиционный турнир по дзюдо среди мастеров спорта и юношей, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, прошел 30 апреля в... 02.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-02T18:20+0300

2022-05-02T18:20+0300

2022-05-02T18:22+0300

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СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Абхазский ветеран спорта Борис Багателия стал бронзовым призером турнира по дзюдо среди мастеров в Санкт-Петербурге, сообщает Госкомспорта Абхазии.Абхазский дзюдоист занял третье место в возрастной категории М4 (60-69 лет) и весовой категории +90 килограммов.В соревнованиях приняли участие действующие спортсмены и ветераны спорта от 30 до 65 лет и даже старше. Среди участников были не просто прославленные дзюдоисты, достигшие больших высот в спорте, но и успешные бизнесмены и политики, отмечают организаторы.Всего в турнире участвовали более 200 спортсменов, среди них заслуженные мастера спорта, мастера спорта СССР и России, победители и призеры чемпионатов и Кубков СССР, Европы и мира.Борис Багателия - прославленный абхазский спортсмен, двукратный чемпион мира среди ветеранов, серебряный и бронзовый призер чемпионата мира, трехкратный чемпион России среди мастеров, обладатель Кубка России, мастер спорта международного класса по самбо, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211212/boris-bagateliya-zavoeval-kubok-rossii-po-dzyudo-sredi-veteranov-1036697812.html

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