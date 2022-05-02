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https://sputnik-abkhazia.ru/20220502/gastroli-volkovskogo-teatra-nachalis-v-abkhazii-1038934184.html
Гастроли Волковского театра начались в Абхазии
Гастроли Волковского театра начались в Абхазии
Театр имени Федора Волкова – первый русский общедоступный профессиональный театр, который был основан в 1750 году в Ярославле выдающимся актером и режиссером... 02.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-02T20:35+0300
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СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Абхазские гастроли старейшего в России Волковского театра начались на сцене РУСДРАМа имени Фазиля Искандера в понедельник 2 мая.Сухумскому зрителю представили комедию "Предстоящее событие". Всего в рамках гастролей, которые пройдут со 2 по 5 мая, театр покажет четыре спектакля. Впереди знаменитая "Калина красная" по Шукшину, мелодрама "Земля Эльзы" и фолк-рок мюзикл "Некрасов".Волковский театр впервые приехал в Абхазию. Культурное событие проходит в рамках программы "Большие гастроли", реализуемой Росконцертом по поручению Министерства культуры России при поддержке Минкультуры Абхазии.Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова – старейший профессиональный театр России, основанный в 1750 году.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/bolshie-gastroli-teatra-volkova-nachnutsya-v-abkhazii-2-maya-1038661376.html
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культура, новости, театр, спектакли, театр драмы имени федора волкова

Гастроли Волковского театра начались в Абхазии

20:35 02.05.2022
© Sputnik / Леон Адлейба Спектакль "Предстоящее событие"
Спектакль Предстоящее событие - Sputnik Абхазия, 1920, 02.05.2022
© Sputnik / Леон Адлейба
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Театр имени Федора Волкова – первый русский общедоступный профессиональный театр, который был основан в 1750 году в Ярославле выдающимся актером и режиссером Федором Волковым.
СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Абхазские гастроли старейшего в России Волковского театра начались на сцене РУСДРАМа имени Фазиля Искандера в понедельник 2 мая.
Сухумскому зрителю представили комедию "Предстоящее событие".
© Sputnik / Леон Адлейба Спектакль "Предстоящее событие"
Спектакль Предстоящее событие - Sputnik Абхазия
1/7
© Sputnik / Леон Адлейба
Спектакль "Предстоящее событие"
© Sputnik / Леон Адлейба Спектакль "Предстоящее событие"
Спектакль Предстоящее событие - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Леон Адлейба
Спектакль "Предстоящее событие"
© Sputnik / Леон Адлейба Спектакль "Предстоящее событие"
Спектакль Предстоящее событие - Sputnik Абхазия
3/7
© Sputnik / Леон Адлейба
Спектакль "Предстоящее событие"
© Sputnik / Леон Адлейба Спектакль "Предстоящее событие"
Спектакль Предстоящее событие - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Леон Адлейба
Спектакль "Предстоящее событие"
© Sputnik / Леон Адлейба Спектакль "Предстоящее событие"
Спектакль Предстоящее событие - Sputnik Абхазия
5/7
© Sputnik / Леон Адлейба
Спектакль "Предстоящее событие"
© Sputnik / Леон Адлейба Спектакль "Предстоящее событие"
Спектакль Предстоящее событие - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Леон Адлейба
Спектакль "Предстоящее событие"
© Sputnik / Леон Адлейба Спектакль "Предстоящее событие"
Спектакль Предстоящее событие - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Леон Адлейба
Спектакль "Предстоящее событие"
1/7
© Sputnik / Леон Адлейба
Спектакль "Предстоящее событие"
2/7
© Sputnik / Леон Адлейба
Спектакль "Предстоящее событие"
3/7
© Sputnik / Леон Адлейба
Спектакль "Предстоящее событие"
4/7
© Sputnik / Леон Адлейба
Спектакль "Предстоящее событие"
5/7
© Sputnik / Леон Адлейба
Спектакль "Предстоящее событие"
6/7
© Sputnik / Леон Адлейба
Спектакль "Предстоящее событие"
7/7
© Sputnik / Леон Адлейба
Спектакль "Предстоящее событие"
Всего в рамках гастролей, которые пройдут со 2 по 5 мая, театр покажет четыре спектакля. Впереди знаменитая "Калина красная" по Шукшину, мелодрама "Земля Эльзы" и фолк-рок мюзикл "Некрасов".
Волковский театр впервые приехал в Абхазию. Культурное событие проходит в рамках программы "Большие гастроли", реализуемой Росконцертом по поручению Министерства культуры России при поддержке Минкультуры Абхазии.
Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова – старейший профессиональный театр России, основанный в 1750 году.
Русдрам - Sputnik Абхазия, 1920, 14.04.2022
В Абхазии
"Большие гастроли" театра Волкова начнутся в Абхазии 2 мая
14 апреля, 19:25
В Абхазии
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