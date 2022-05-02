Гастроли Волковского театра начались в Абхазии
© Sputnik / Леон Адлейба Спектакль "Предстоящее событие"
© Sputnik / Леон Адлейба
Театр имени Федора Волкова – первый русский общедоступный профессиональный театр, который был основан в 1750 году в Ярославле выдающимся актером и режиссером Федором Волковым.
СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Абхазские гастроли старейшего в России Волковского театра начались на сцене РУСДРАМа имени Фазиля Искандера в понедельник 2 мая.
Сухумскому зрителю представили комедию "Предстоящее событие".
© Sputnik / Леон Адлейба Спектакль "Предстоящее событие"
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© Sputnik / Леон Адлейба
Спектакль "Предстоящее событие"
© Sputnik / Леон Адлейба Спектакль "Предстоящее событие"
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© Sputnik / Леон Адлейба
Спектакль "Предстоящее событие"
© Sputnik / Леон Адлейба Спектакль "Предстоящее событие"
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© Sputnik / Леон Адлейба
Спектакль "Предстоящее событие"
© Sputnik / Леон Адлейба Спектакль "Предстоящее событие"
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© Sputnik / Леон Адлейба
Спектакль "Предстоящее событие"
© Sputnik / Леон Адлейба Спектакль "Предстоящее событие"
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© Sputnik / Леон Адлейба
Спектакль "Предстоящее событие"
© Sputnik / Леон Адлейба Спектакль "Предстоящее событие"
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© Sputnik / Леон Адлейба
Спектакль "Предстоящее событие"
© Sputnik / Леон Адлейба Спектакль "Предстоящее событие"
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© Sputnik / Леон Адлейба
Спектакль "Предстоящее событие"
1/7
© Sputnik / Леон Адлейба
Спектакль "Предстоящее событие"
2/7
© Sputnik / Леон Адлейба
Спектакль "Предстоящее событие"
3/7
© Sputnik / Леон Адлейба
Спектакль "Предстоящее событие"
4/7
© Sputnik / Леон Адлейба
Спектакль "Предстоящее событие"
5/7
© Sputnik / Леон Адлейба
Спектакль "Предстоящее событие"
6/7
© Sputnik / Леон Адлейба
Спектакль "Предстоящее событие"
7/7
© Sputnik / Леон Адлейба
Спектакль "Предстоящее событие"
Всего в рамках гастролей, которые пройдут со 2 по 5 мая, театр покажет четыре спектакля. Впереди знаменитая "Калина красная" по Шукшину, мелодрама "Земля Эльзы" и фолк-рок мюзикл "Некрасов".
Волковский театр впервые приехал в Абхазию. Культурное событие проходит в рамках программы "Большие гастроли", реализуемой Росконцертом по поручению Министерства культуры России при поддержке Минкультуры Абхазии.
Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова – старейший профессиональный театр России, основанный в 1750 году.