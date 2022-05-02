https://sputnik-abkhazia.ru/20220502/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-3-maya-1038930640.html
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 3 мая
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 3 мая
Погоду Черноморского побережья Абхазии во вторник будет определять теплый сектор южного циклона. 02.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-02T15:54+0300
2022-05-02T15:54+0300
2022-05-02T15:55+0300
в абхазии
новости
погода в абхазии
весна
климат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/1f/1032119582_0:125:1333:875_1920x0_80_0_0_61a34b54875cf081654527dada440911.jpg
СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Во вторник, 3 мая в Абхазии ожидается переменная облачность, днем без осадков, лишь поздним вечером возможен кратковременный дождь с грозой, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с усилением до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/1f/1032119582_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_f05399d59b66c1bba37294f5e4b12500.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, погода в абхазии, весна, климат
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 3 мая
15:54 02.05.2022 (обновлено: 15:55 02.05.2022)
Погоду Черноморского побережья Абхазии во вторник будет определять теплый сектор южного циклона.
СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Во вторник, 3 мая в Абхазии ожидается переменная облачность, днем без осадков, лишь поздним вечером возможен кратковременный дождь с грозой, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с усилением до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +13°С до +18°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.