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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 3 мая
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 3 мая
Погоду Черноморского побережья Абхазии во вторник будет определять теплый сектор южного циклона. 02.05.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Во вторник, 3 мая в Абхазии ожидается переменная облачность, днем без осадков, лишь поздним вечером возможен кратковременный дождь с грозой, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с усилением до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 3 мая

15:54 02.05.2022 (обновлено: 15:55 02.05.2022)
© Sputnik / Марианна Кубрава Божья коровка на желтом цветке
Божья коровка на желтом цветке - Sputnik Абхазия, 1920, 02.05.2022
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Погоду Черноморского побережья Абхазии во вторник будет определять теплый сектор южного циклона.
СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Во вторник, 3 мая в Абхазии ожидается переменная облачность, днем без осадков, лишь поздним вечером возможен кратковременный дождь с грозой, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с усилением до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +13°С до +18°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.
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