https://sputnik-abkhazia.ru/20220502/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-3-maya-1038930640.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 3 мая

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 3 мая

Погоду Черноморского побережья Абхазии во вторник будет определять теплый сектор южного циклона. 02.05.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Во вторник, 3 мая в Абхазии ожидается переменная облачность, днем без осадков, лишь поздним вечером возможен кратковременный дождь с грозой, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с усилением до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, погода в абхазии, весна, климат