https://sputnik-abkhazia.ru/20220502/rossiyskie-rakety-unichtozhili-rayon-sosredotocheniya-batalona-aydar-1038934696.html

Российские ракеты уничтожили район сосредоточения батальона "Айдар"

Российские ракеты уничтожили район сосредоточения батальона "Айдар"

СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Высокоточные ракеты воздушного базирования Минобороны России в течении дня поразили еще 36 военных объектов Украины, сообщил... 02.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-02T19:58+0300

2022-05-02T19:58+0300

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СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Высокоточные ракеты воздушного базирования Минобороны России в течении дня поразили еще 36 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.Авиация России за день поразила 13 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Ракетные войска уничтожили четыре района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также два пункта управления.Артиллерийские подразделения также поразили два пункта управления, восемь артиллерийских батарей, 12 опорных пунктов и 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Уничтожено до 170 националистов, а также 36 единиц вооружения и военной техники ВСУ, заявил представитель оборонного ведомства.Российскими средствами ПВО в районе острова Змеиный уничтожены три турецких беспилотника "Байрактар-ТБ2" и четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Кроме того, перехвачены пять реактивных снарядов "Смерч".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220502/rossiyskie-vs-unichtozhili-chetyre-puskovye-ustanovki-s-300-ukrainskoy-armii-1038934375.html

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