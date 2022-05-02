https://sputnik-abkhazia.ru/20220502/ukrainskiy-istrebitel-mig-29-sbit-nad-slavyanskom-1038928164.html

Украинский истребитель МиГ-29 сбит над Славянском

Украинский истребитель МиГ-29 сбит над Славянском

В ходе спецоперации по демилитаризации российские войска наносят поражение военной инфраструктуре Украины. 02.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-02T11:46+0300

2022-05-02T11:46+0300

2022-05-02T11:49+0300

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СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Военные летчики России сбили украинский истребитель, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время утреннего брифинга в понедельник."В ходе воздушного боя в районе Славянска сбит украинский истребитель МиГ-29", - сказал он.За сутки высокоточные ракеты воздушного базирования поразили 38 военных объектов Украины, а российская авиация - 27 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Запорожской области. В итоге уничтожено до 160 человек личного состава и 26 единиц украинской бронетехники, уточнил генерал.Также, за минувшие сутки ракетными войсками поражены девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники. Российские ракеты уничтожили украинскую батарею реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и артиллерийскую батарею на огневых позициях.В результате ударов уничтожены шесть складов боеприпасов, до 280 человек личного состава и 43 единицы вооружения и военной техники ВСУ, уточнил представитель военного ведомства.Средства ПВО в течение суток уничтожили 10 украинских беспилотников, также сбиты две тактические ракеты "Точка-У", а в районе Донецкое уничтожен реактивный снаряд "Смерч".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220501/rossiyskie-rakety-oniks-unichtozhili-angar-s-inostrannym-vooruzheniem-v-rayone-odessy-1038914493.html

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