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Украинский истребитель МиГ-29 сбит над Славянском
Украинский истребитель МиГ-29 сбит над Славянском
В ходе спецоперации по демилитаризации российские войска наносят поражение военной инфраструктуре Украины. 02.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-02T11:46+0300
2022-05-02T11:46+0300
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СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Военные летчики России сбили украинский истребитель, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время утреннего брифинга в понедельник."В ходе воздушного боя в районе Славянска сбит украинский истребитель МиГ-29", - сказал он.За сутки высокоточные ракеты воздушного базирования поразили 38 военных объектов Украины, а российская авиация - 27 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Запорожской области. В итоге уничтожено до 160 человек личного состава и 26 единиц украинской бронетехники, уточнил генерал.Также, за минувшие сутки ракетными войсками поражены девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники. Российские ракеты уничтожили украинскую батарею реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и артиллерийскую батарею на огневых позициях.В результате ударов уничтожены шесть складов боеприпасов, до 280 человек личного состава и 43 единицы вооружения и военной техники ВСУ, уточнил представитель военного ведомства.Средства ПВО в течение суток уничтожили 10 украинских беспилотников, также сбиты две тактические ракеты "Точка-У", а в районе Донецкое уничтожен реактивный снаряд "Смерч".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220501/rossiyskie-rakety-oniks-unichtozhili-angar-s-inostrannym-vooruzheniem-v-rayone-odessy-1038914493.html
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новости, россия, украина, вооружения, армия, министерство обороны рф
Украинский истребитель МиГ-29 сбит над Славянском
11:46 02.05.2022 (обновлено: 11:49 02.05.2022)
В ходе спецоперации по демилитаризации российские войска наносят поражение военной инфраструктуре Украины.
СУХУМ, 2 мая - Sputnik.
Военные летчики России сбили украинский истребитель, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время утреннего брифинга
в понедельник.
"В ходе воздушного боя в районе Славянска сбит украинский истребитель МиГ-29", - сказал он.
За сутки высокоточные ракеты воздушного базирования поразили 38 военных объектов Украины, а российская авиация - 27 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Запорожской области. В итоге уничтожено до 160 человек личного состава и 26 единиц украинской бронетехники, уточнил генерал.
Также, за минувшие сутки ракетными войсками поражены девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники. Российские ракеты уничтожили украинскую батарею реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и артиллерийскую батарею на огневых позициях.
Артиллерия поразила еще 26 пунктов управления, 78 опорных пунктов, 359 районов сосредоточения живой силы и техники и 67 огневых позиций артиллерии.
В результате ударов уничтожены шесть складов боеприпасов, до 280 человек личного состава и 43 единицы вооружения и военной техники ВСУ, уточнил представитель военного ведомства.
Средства ПВО в течение суток уничтожили 10 украинских беспилотников, также сбиты две тактические ракеты "Точка-У", а в районе Донецкое уничтожен реактивный снаряд "Смерч".