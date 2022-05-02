https://sputnik-abkhazia.ru/20220502/v-erevane-nachalis-zaderzhaniya-uchastnikov-aktsii-protesta-1038926388.html

В Ереване начались задержания участников акции протеста

В Ереване начались задержания участников акции протеста

Оппозиция в Армении, требующая отставки премьера Никола Пашиняна, с утра понедельника начала перекрывать улицы в Ереване, сейчас заблокированы 15 улиц... 02.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-02T09:15+0300

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СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Полиция в центре Еревана начала задержания протестующих сторонников оппозиции, требующей отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает РИА Новости.Участники акции перекрыли центральную площадь Шаумяна и более десятка улиц. Правоохранители оттеснили протестующих, а затем усадили в машину нескольких человек.По заявлению оппозиции, с утра понедельника начнутся масштабные акции гражданского неповиновения, будут блокированы улицы и магистрали. Транспортное движение в центре Еревана планируют парализовать.С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они прибыли в столицу 1 мая и участвуют в митинге.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220501/mnogotysyachnyy-miting-oppozitsii-nachalsya-v-armenii-1038923202.html

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