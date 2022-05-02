https://sputnik-abkhazia.ru/20220502/zaderzhany-pochti-dve-sotni-uchastnikov-mitinga-oppozitsii-v-erevane-1038929249.html

Задержаны почти две сотни участников митинга оппозиции в Ереване

Задержаны почти две сотни участников митинга оппозиции в Ереване

С утра 2 мая в Ереване возобновились акции протеста, организованные оппозиционными силами, протестующие требуют отставки премьера Пашиняна. 02.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-02T13:26+0300

2022-05-02T13:26+0300

2022-05-02T16:19+0300

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СУХУМ, 2 мая – Sputnik. Полиция Армении задержала 199 участников акций протеста в Ереване, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу силового ведомства.Уточняется, что данные по состоянию на 12:00 понедельника.Протестующих задержали по ст. 182-й (неподчинение законным требованиям полиции) Кодекса об административных правонарушениях Республики Армения.С утра в 2 мая в Ереване возобновились акции протеста, организованные оппозицией. Митингующие требуют отставки властей из-за политики по Карабаху.С 25 апреля армянская оппозиция начала проводить акции протеста сразу в нескольких городах. Всплеск активности был вызван резонансными заявлениями премьер-министра Армении Никола Пашиняна по переговорному процессу относительно Карабаха. Осенью 2020 года в Карабахе произошла война, в результате которой под контроль Азербайджана отошли некоторые районы непризнанной республики. После перемирия сторон, достигнутого при посредничестве России, начался процесс уточнения границ Армении и Азербайджана, что вызвало крайнее недовольство жителей приграничных населенных пунктов в Сюнике.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220502/v-erevane-nachalis-zaderzhaniya-uchastnikov-aktsii-protesta-1038926388.html

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