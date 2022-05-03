https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/abiturienty-iz-abkhazii-postupili-v-rossiyskie-vuzy-blagodarya-podderzhke-mid-1038947841.html

Абитуриенты из Абхазии поступили в российские вузы благодаря поддержке МИД

Абитуриенты из Абхазии поступили в российские вузы благодаря поддержке МИД

Ранее МИД Абхазии сообщал о поступлении еще двух абхазских абитуриентов - Анри Цулукия и Расиды Миквабия. 03.05.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии оказало поддержку выпускникам абхазских школ в поступлении в российские вузы, сообщает Медиацентр МИД.Абитуриенты прошли конкурсный отбор в Центре по поддержке молодежи "Будущее Абхазии" на базе абхазского посольства в Москве. Центр работает параллельно с Россотрудничеством и оказывает содействие представителям абхазской молодежи в поступлении в российские вузы и прохождении стажировок.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/mid-pomog-molodym-lyudyam-iz-abkhazii-postupit-v-rossiyskie-vuzy-1038942853.html

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