https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/abiturienty-iz-abkhazii-postupili-v-rossiyskie-vuzy-blagodarya-podderzhke-mid-1038947841.html
Абитуриенты из Абхазии поступили в российские вузы благодаря поддержке МИД
Абитуриенты из Абхазии поступили в российские вузы благодаря поддержке МИД
Ранее МИД Абхазии сообщал о поступлении еще двух абхазских абитуриентов - Анри Цулукия и Расиды Миквабия. 03.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-03T21:05+0300
2022-05-03T21:05+0300
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СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии оказало поддержку выпускникам абхазских школ в поступлении в российские вузы, сообщает Медиацентр МИД.Абитуриенты прошли конкурсный отбор в Центре по поддержке молодежи "Будущее Абхазии" на базе абхазского посольства в Москве. Центр работает параллельно с Россотрудничеством и оказывает содействие представителям абхазской молодежи в поступлении в российские вузы и прохождении стажировок.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/mid-pomog-molodym-lyudyam-iz-abkhazii-postupit-v-rossiyskie-vuzy-1038942853.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
мид абхазии, новости
Абитуриенты из Абхазии поступили в российские вузы благодаря поддержке МИД
Ранее МИД Абхазии сообщал о поступлении еще двух абхазских абитуриентов - Анри Цулукия и Расиды Миквабия.
СУХУМ, 3 мая - Sputnik.
Министерство иностранных дел Абхазии оказало поддержку выпускникам абхазских школ в поступлении в российские вузы, сообщает
Медиацентр МИД.
Екатерина Копсиди из Ткуарчала и сухумчанин Леон Абгаджава поступили в Финансовый университет при Правительстве России.
Абитуриенты прошли конкурсный отбор в Центре по поддержке молодежи "Будущее Абхазии" на базе абхазского посольства в Москве. Центр работает параллельно с Россотрудничеством и оказывает содействие представителям абхазской молодежи в поступлении в российские вузы и прохождении стажировок.