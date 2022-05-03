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https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/mid-pomog-molodym-lyudyam-iz-abkhazii-postupit-v-rossiyskie-vuzy-1038942853.html
МИД помог молодым людям из Абхазии поступить в российские вузы
МИД помог молодым людям из Абхазии поступить в российские вузы
Отбор абитуриентов осуществлялся при поддержке платформы "Будущее Абхазии". 03.05.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 мая – Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии помогло молодым людям из республики поступить в московские университеты. Об этом сообщает медиацентр МИД.Центр по поддержке молодежи "Будущее Абхазии" на базе абхазского посольства в Москве работает параллельно с Россотрудничеством и на конкурсной основе оказывает содействие представителям абхазской молодежи, помогает поступать в российские вузы и проходить стажировки.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/bilet-v-vyshku-mid-abkhazii-pomog-abiturientu-postupit-v-rossiyskiy-vuz-1038232384.html
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мид абхазии, абитуриенты

МИД помог молодым людям из Абхазии поступить в российские вузы

14:45 03.05.2022 (обновлено: 15:06 03.05.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукКабинет Министров Республики Абхазия
Кабинет Министров Республики Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 03.05.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Отбор абитуриентов осуществлялся при поддержке платформы "Будущее Абхазии".
СУХУМ, 3 мая – Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии помогло молодым людям из республики поступить в московские университеты. Об этом сообщает медиацентр МИД.

Расида Миквабия из Очамчыры станет студенткой Финансового университета при правительстве России, а абитуриент из Ткурачала Анри Цулукия поступил в Московский государственный институт культуры на факультет эстрадно-джазового пения.

Центр по поддержке молодежи "Будущее Абхазии" на базе абхазского посольства в Москве работает параллельно с Россотрудничеством и на конкурсной основе оказывает содействие представителям абхазской молодежи, помогает поступать в российские вузы и проходить стажировки.
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Билет в Вышку: МИД Абхазии помог абитуриенту поступить в российский вуз
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