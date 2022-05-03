https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/mid-pomog-molodym-lyudyam-iz-abkhazii-postupit-v-rossiyskie-vuzy-1038942853.html
МИД помог молодым людям из Абхазии поступить в российские вузы
МИД помог молодым людям из Абхазии поступить в российские вузы
Отбор абитуриентов осуществлялся при поддержке платформы "Будущее Абхазии". 03.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-03T14:45+0300
2022-05-03T14:45+0300
2022-05-03T15:06+0300
в абхазии
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абитуриенты
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СУХУМ, 3 мая – Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии помогло молодым людям из республики поступить в московские университеты. Об этом сообщает медиацентр МИД.Центр по поддержке молодежи "Будущее Абхазии" на базе абхазского посольства в Москве работает параллельно с Россотрудничеством и на конкурсной основе оказывает содействие представителям абхазской молодежи, помогает поступать в российские вузы и проходить стажировки.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/bilet-v-vyshku-mid-abkhazii-pomog-abiturientu-postupit-v-rossiyskiy-vuz-1038232384.html
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мид абхазии, абитуриенты
МИД помог молодым людям из Абхазии поступить в российские вузы
14:45 03.05.2022 (обновлено: 15:06 03.05.2022)
Отбор абитуриентов осуществлялся при поддержке платформы "Будущее Абхазии".
СУХУМ, 3 мая – Sputnik.
Министерство иностранных дел Абхазии помогло молодым людям из республики поступить в московские университеты. Об этом сообщает
медиацентр МИД.
Расида Миквабия из Очамчыры станет студенткой Финансового университета при правительстве России, а абитуриент из Ткурачала Анри Цулукия поступил в Московский государственный институт культуры на факультет эстрадно-джазового пения.
Центр по поддержке молодежи "Будущее Абхазии" на базе абхазского посольства в Москве работает параллельно с Россотрудничеством и на конкурсной основе оказывает содействие представителям абхазской молодежи, помогает поступать в российские вузы и проходить стажировки.