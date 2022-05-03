https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/mid-pomog-molodym-lyudyam-iz-abkhazii-postupit-v-rossiyskie-vuzy-1038942853.html

МИД помог молодым людям из Абхазии поступить в российские вузы

МИД помог молодым людям из Абхазии поступить в российские вузы

Отбор абитуриентов осуществлялся при поддержке платформы "Будущее Абхазии". 03.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-03T14:45+0300

2022-05-03T14:45+0300

2022-05-03T15:06+0300

в абхазии

мид абхазии

абитуриенты

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СУХУМ, 3 мая – Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии помогло молодым людям из республики поступить в московские университеты. Об этом сообщает медиацентр МИД.Центр по поддержке молодежи "Будущее Абхазии" на базе абхазского посольства в Москве работает параллельно с Россотрудничеством и на конкурсной основе оказывает содействие представителям абхазской молодежи, помогает поступать в российские вузы и проходить стажировки.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/bilet-v-vyshku-mid-abkhazii-pomog-abiturientu-postupit-v-rossiyskiy-vuz-1038232384.html

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мид абхазии, абитуриенты