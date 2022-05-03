https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/armyanskaya-oppozitsiya-perekryla-ulitsy-erevana-1038936962.html

Армянская оппозиция перекрыла улицы Еревана

Армянская оппозиция перекрыла улицы Еревана

Многотысячный митинг оппозиции, требующей отставки правительства, начался в воскресенье, 1 мая, и перерос в акции гражданского неповиновения. 03.05.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 мая – Sputnik. В Армении оппозиционеры, требующие отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, перекрыли улицы Еревана, сообщает Sputnik Армения.Активисты перекрыли одну из главных магистралей города – проспект Комитаса, зажигали файеры, скандировали лозунги с требованиями отставки правительства. Помимо столицы, акции протеста проходят и в других областях.По данным на 10:00 по местному времени (9:00 по московскому - прим.), полиция задержала около 70 демонстрантов. Децентрализированные акции протеста начались в Армении с 25 апреля. 1 мая объединенные силы оппозиции вышли на многотысячный митинг и объявили о начале акций гражданского неповиновения. Не призывая к насилию и не предпринимая противоправных действий, демонстранты требуют отставки премьер-министра Никола Пашинянаиз-за его резонансных заявлений о переговорном процессе по Карабаху.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220501/mnogotysyachnyy-miting-oppozitsii-nachalsya-v-armenii-1038923202.html

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