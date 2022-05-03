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Эколог объяснил причины гибели дельфинов у берегов Абхазии

Эколог объяснил причины гибели дельфинов у берегов Абхазии

В социальных сетях появились фотографии с телами мертвых дельфинов на абхазских пляжах. 03.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-03T14:14+0300

2022-05-03T14:14+0300

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СУХУМ, 3 мая – Sputnik. Причина гибели дельфинов в Абхазии – суицид, заявил на радио Sputnik главный эколог Абхазии Савелий Читанава.Но ученые пока не могут понять, почему именно эти сознательные млекопитающие регулярно совершают массовые самоубийства."Такие случаи, к сожалению, имеют место быть. И в прошлом, и в позапрошлом году в сухумской бухте, в районе поворота на Маяк, были обнаружены мертвые дельфины. В научной среде этому объяснения нет. К сожалению, этот феномен не до конца исследован, изучен, в науке пока нет объяснения этому. Есть институты, которые этим занимаются. С нашей стороны мы проводим мониторинг, проверяем состояние воды. Отклонений никаких, к счастью нет, вода нормальная", – сказал Савелий Читанава.По его словам, причиной гибели также может быть естественный отбор. Однако говорить о какой-то инфекции в воде не приходится, так как в таком случае погибли бы и другие морские обитатели. Эколог исключает и человеческий фактор."Если говорить о сетях, то почему каких-то увечий нет? Зимой, согласен, они могут попасть под винты сейнеров, бывают перерезанные плавники. Но никаких физических увечий у выбросившихся на берег дельфинов нет", – подчеркнул Читанава.У берегов Абхазии встречаются три вида дельфинов: афалина, белобочка и пыхтун.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220212/mnozhestvo-tainstvennykh-zhivotnykh-na-zemle-nashli-samoe-obitaemoe-mesto-1037551829.html

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