https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/ekspert-rasskazal-o-vliyanii-zapadnykh-sanktsiy-na-bezopasnost-aviapereletov-1038936537.html

Эксперт рассказал о влиянии западных санкций на безопасность авиаперелетов

Эксперт рассказал о влиянии западных санкций на безопасность авиаперелетов

Страны коллективного Запада после начала военной спецоперации на Украине закрыли небо для российских самолетов и внесли в "черный список" 21 российскую... 03.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-03T08:45+0300

2022-05-03T08:45+0300

2022-05-03T10:09+0300

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СУХУМ, 3 мая – Sputnik. Одна из самых важных проблем, с которыми столкнулась авиаотрасль из-за введенных против России санкций – это перебои с поставками запчастей, сообщает агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на авиаэксперта Илью Шатилина. Эксперт добавил, что производить такие же детали в России, даже используя похожие материалы, не получится – "левая" деталь так и останется "левой", к тому же, это повлияет на безопасность полетов. По словам Шатилина, поставки могут быть организованы по "серым каналам" через третьи страны, количество поставляемых деталей уменьшится, а срок их доставки увеличится, из-за чего самолеты будут простаивать в ожидании запчастей.Шатилин отметил, что количество самолетов в России избыточно, поэтому некоторые из них, возможно, будут разбирать на запчасти. Кроме того, еще одной проблемой станет поставка программного обеспечения: навигационные базы данных регулярно обновляются. По словам Шатилина, напрямую на безопасность это не влияет, но при этом самолет с устаревшими базами данных "теоретически менее безопасен, чем с обновленными". "Важно понимать, что большинство технических центров в России принадлежат авиакомпаниям и, соответственно, работают в их интересах, им нет смысла экономить на ремонте, ставить контрафактные запчасти. Их задача — максимально продлить срок эксплуатации западного самолета, потому что новых в обозримом будущем не будет. Таким образом они заинтересованы в том, чтобы выполнять работы качественно и искать качественные запчасти", – подытожил эксперт.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/ogranichenie-poletov-v-aeroporty-yuga-i-tsentralnoy-rossii-prodlili-do-7-maya-1038795678.html

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санкции, россия, новости