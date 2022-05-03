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Прогноз погоды в Абхазии на среду 4 мая
Прогноз погоды в Абхазии на среду 4 мая
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать относительно теплый сектор Южного циклона 03.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-03T15:40+0300
2022-05-03T15:40+0300
2022-05-03T15:53+0300
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СУХУМ, 3 мая – Sputnik. В среду, 4 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, временами возможен кратковременный дождь с грозой, местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии, новости
Прогноз погоды в Абхазии на среду 4 мая
15:40 03.05.2022 (обновлено: 15:53 03.05.2022)
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать относительно теплый сектор Южного циклона
СУХУМ, 3 мая – Sputnik. В среду, 4 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, временами возможен кратковременный дождь с грозой, местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +14°С до +19°С.
Температура морской воды +13°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.