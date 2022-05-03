https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-4-maya-1038943576.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 4 мая

Прогноз погоды в Абхазии на среду 4 мая

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать относительно теплый сектор Южного циклона 03.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-03T15:40+0300

2022-05-03T15:40+0300

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в абхазии

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СУХУМ, 3 мая – Sputnik. В среду, 4 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, временами возможен кратковременный дождь с грозой, местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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2022

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, новости