https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/putin-podpisal-ukaz-ob-ekonomicheskikh-merakh-protiv-nedruzhestvennykh-stran-i-organizatsiy-1038941420.html

Путин подписал указ об экономических мерах против недружественных стран и организаций

Путин подписал указ об экономических мерах против недружественных стран и организаций

Указ запрещает экономическое сотрудничество с юридическими и физическими лицами, попавшими под российские санкции. 03.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-03T13:15+0300

2022-05-03T13:15+0300

2022-05-03T13:53+0300

владимир путин

законодательство

россия

санкции

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СУХУМ, 3 мая – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных ответных мерах, связанных с недружественными действиями некоторых государств и международных организаций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Кроме того, вышеуказанным органам и лицам запрещено исполнять обязательства по совершенным сделкам, а также осуществлять финансовые операции, выгоду от которых получат лица из недружественных государств. Также указ касается запрета на вывоз из России продукции и сырья, если они поставляются в пользу находящихся под санкциями лиц.В течение 10 дней правительство сформирует список лиц, находящихся под санкциями, и определит дополнительные критерии сделок, попадающих под запрет.В ответ на начало военной спецоперации на Украине западные страны во главе с США наложили на Россию ряд санкций, нацеленных на уничтожение российской экономики и нарушение работы банковской сферы. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, санкции весьма серьезные, страна готовилась к ним заблаговременно.В частности, Россия назвала страны, голосовавшие за антироссийские санкции, недружественными, и ввела ответные ограничения, связанные с вывозом энергоносителей и продовольствия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220501/putin-podpisal-ukaz-o-merakh-po-kiberbezopasnosti-rossii-1038919494.html

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владимир путин, законодательство, россия, санкции