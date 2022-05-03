https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/putin-podpisal-ukaz-ob-ekonomicheskikh-merakh-protiv-nedruzhestvennykh-stran-i-organizatsiy-1038941420.html
Путин подписал указ об экономических мерах против недружественных стран и организаций
Путин подписал указ об экономических мерах против недружественных стран и организаций
Указ запрещает экономическое сотрудничество с юридическими и физическими лицами, попавшими под российские санкции. 03.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-03T13:15+0300
2022-05-03T13:15+0300
2022-05-03T13:53+0300
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законодательство
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СУХУМ, 3 мая – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных ответных мерах, связанных с недружественными действиями некоторых государств и международных организаций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Кроме того, вышеуказанным органам и лицам запрещено исполнять обязательства по совершенным сделкам, а также осуществлять финансовые операции, выгоду от которых получат лица из недружественных государств. Также указ касается запрета на вывоз из России продукции и сырья, если они поставляются в пользу находящихся под санкциями лиц.В течение 10 дней правительство сформирует список лиц, находящихся под санкциями, и определит дополнительные критерии сделок, попадающих под запрет.В ответ на начало военной спецоперации на Украине западные страны во главе с США наложили на Россию ряд санкций, нацеленных на уничтожение российской экономики и нарушение работы банковской сферы. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, санкции весьма серьезные, страна готовилась к ним заблаговременно.В частности, Россия назвала страны, голосовавшие за антироссийские санкции, недружественными, и ввела ответные ограничения, связанные с вывозом энергоносителей и продовольствия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220501/putin-podpisal-ukaz-o-merakh-po-kiberbezopasnosti-rossii-1038919494.html
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владимир путин, законодательство, россия, санкции
Путин подписал указ об экономических мерах против недружественных стран и организаций
13:15 03.05.2022 (обновлено: 13:53 03.05.2022)
Указ запрещает экономическое сотрудничество с юридическими и физическими лицами, попавшими под российские санкции.
СУХУМ, 3 мая – Sputnik.
Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных ответных мерах, связанных с недружественными действиями некоторых государств и международных организаций. Документ опубликован
на официальном портале правовой информации.
В рамках указа федеральным и региональным органам власти, а также юридическим и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией России, запрещено совершать сделки с лицами и организациями, которые находятся под российскими санкциями, в том числе заключать внешнеторговые контракты.
Кроме того, вышеуказанным органам и лицам запрещено исполнять обязательства по совершенным сделкам, а также осуществлять финансовые операции, выгоду от которых получат лица из недружественных государств.
Также указ касается запрета на вывоз из России продукции и сырья, если они поставляются в пользу находящихся под санкциями лиц.
В течение 10 дней правительство сформирует список лиц, находящихся под санкциями, и определит дополнительные критерии сделок, попадающих под запрет.
В ответ на начало военной спецоперации на Украине западные страны во главе с США наложили на Россию ряд санкций, нацеленных на уничтожение российской экономики и нарушение работы банковской сферы. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, санкции весьма серьезные, страна готовилась к ним заблаговременно.
В частности, Россия назвала страны, голосовавшие за антироссийские санкции, недружественными, и ввела ответные ограничения, связанные с вывозом энергоносителей и продовольствия.