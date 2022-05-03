https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/tamozhennyy-komitet-abkhazii-otchitalsya-o-perevypolnenii-plana-za-aprel-1038940838.html

Таможенный комитет Абхазии отчитался о перевыполнении плана за апрель

Таможенный комитет Абхазии отчитался о перевыполнении плана за апрель

В текущем апреле объем платежей вырос на 37,3 миллиона рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 03.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-03T12:47+0300

2022-05-03T12:47+0300

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СУХУМ, 3 мая – Sputnik. План таможенных отчислений за апрель 2022 года выполнен на 134%, сообщает Государственный таможенный комитет Абхазии.За аналогичный период предыдущего года было начислено 220,8 миллиона рублей, объем платежей увеличился на 37,3 миллиона рублей. Также Таможенный комитет опубликовал данные за первые четыре месяца 2022 года – при плане в размере 622,9 миллиона рублей в бюджет республики поступило 829,2 миллиона рублей. Таким образом, объем платежей больше запланированного на 33%.В 2021 году за первые четыре месяца было собрано 719,3 миллиона рублей - на 109,9 миллиона рублей меньше, чем в текущем году.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/tamozhennye-sluzhby-rossii-i-abkhazii-obsudili-podgotovku-k-kurortnomu-sezonu-1038772177.html

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