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Атаман черноморского казачьего войска о Донбассе: проиграем там, завтра начнется здесь
Атаман черноморского казачьего войска о Донбассе: проиграем там, завтра начнется здесь
В пресс-центре Sputnik состоялась пресс-конференция, посвященная деятельности единого общественного штаба помощи Донбассу в Республике Абхазия. 04.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-04T19:55+0300
2022-05-04T19:55+0300
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"Там находятся люди, которые реально пришли помочь, и реально помогают, и пленных берут, и задачу выполняют, реально понимающие, что если проиграем там, завтра начнется здесь", - сказал войсковой атаман черноморского казачьего войска, член Общественной палаты Абхазии Вадим Мироненко.Он добавил, что добровольцы из Абхазии находятся на Донбассе, и они с честью выполняют свою миссию."Мы срочно должны заняться нашей молодежью, чтобы наша молодежь со школы выходила, уже зная, как перевязать человека, как стрелять. Мы же стоим перед угрозой, перед серьезной, большой угрозой. Они это понимают, я имею в виду вражескую сторону, а мы этого не понимаем", - отметил войсковой атаман черноморского казачьего войска, член Общественной палаты Абхазии Вадим Мироненко.Деятельность единого общественного штаба помощи Донбассу в Абхазии началась в 2014 году, и работа продолжается на протяжении всех восьми лет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220504/gumanitarnaya-podderzhka-kakuyu-pomosch-abkhaziya-okazyvaet-donbassu-1038953719.html
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Атаман черноморского казачьего войска о Донбассе: проиграем там, завтра начнется здесь
19:55 04.05.2022 (обновлено: 19:56 04.05.2022)
В пресс-центре Sputnik состоялась пресс-конференция, посвященная деятельности единого общественного штаба помощи Донбассу в Республике Абхазия.
"Там находятся люди, которые реально пришли помочь, и реально помогают, и пленных берут, и задачу выполняют, реально понимающие, что если проиграем там, завтра начнется здесь", - сказал войсковой атаман черноморского казачьего войска, член Общественной палаты Абхазии Вадим Мироненко.
Он добавил, что добровольцы из Абхазии находятся на Донбассе, и они с честью выполняют свою миссию.
"Мы срочно должны заняться нашей молодежью, чтобы наша молодежь со школы выходила, уже зная, как перевязать человека, как стрелять. Мы же стоим перед угрозой, перед серьезной, большой угрозой. Они это понимают, я имею в виду вражескую сторону, а мы этого не понимаем", - отметил войсковой атаман черноморского казачьего войска, член Общественной палаты Абхазии Вадим Мироненко.
Деятельность единого общественного штаба помощи Донбассу в Абхазии началась в 2014 году, и работа продолжается на протяжении всех восьми лет.