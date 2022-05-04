https://sputnik-abkhazia.ru/20220504/ataman-chernomorskogo-kazachego-voyska-o-donbasse-proigraem-tam-zavtra-nachnetsya-zdes-1038962482.html

Атаман черноморского казачьего войска о Донбассе: проиграем там, завтра начнется здесь

Атаман черноморского казачьего войска о Донбассе: проиграем там, завтра начнется здесь

В пресс-центре Sputnik состоялась пресс-конференция, посвященная деятельности единого общественного штаба помощи Донбассу в Республике Абхазия. 04.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-04T19:55+0300

2022-05-04T19:55+0300

2022-05-04T19:56+0300

пресс-центр

видео

мультимедиа

абхазия

днр

лнр

международный день пропавших без вести

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/04/1038963523_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ffdcc09e50d49d7f1341bbe773a22cfd.jpg

"Там находятся люди, которые реально пришли помочь, и реально помогают, и пленных берут, и задачу выполняют, реально понимающие, что если проиграем там, завтра начнется здесь", - сказал войсковой атаман черноморского казачьего войска, член Общественной палаты Абхазии Вадим Мироненко.Он добавил, что добровольцы из Абхазии находятся на Донбассе, и они с честью выполняют свою миссию."Мы срочно должны заняться нашей молодежью, чтобы наша молодежь со школы выходила, уже зная, как перевязать человека, как стрелять. Мы же стоим перед угрозой, перед серьезной, большой угрозой. Они это понимают, я имею в виду вражескую сторону, а мы этого не понимаем", - отметил войсковой атаман черноморского казачьего войска, член Общественной палаты Абхазии Вадим Мироненко.Деятельность единого общественного штаба помощи Донбассу в Абхазии началась в 2014 году, и работа продолжается на протяжении всех восьми лет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220504/gumanitarnaya-podderzhka-kakuyu-pomosch-abkhaziya-okazyvaet-donbassu-1038953719.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, абхазия, днр, лнр, международный день пропавших без вести