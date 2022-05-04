Гуманитарная поддержка: какую помощь Абхазия оказывает Донбассу
13:17 04.05.2022 (обновлено: 15:14 04.05.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук ПК с обществом помощи ЛДНР
© Sputnik / Томас Тхайцук
В пресс-центре Sputnik рассказали о деятельности единого общественного штаба помощи Донбассу в Республике Абхазия.
СУХУМ, 4 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Войсковой атаман черноморского казачьего войска, член Общественной палаты Абхазии Вадим Мироненко, прибывший недавно из Донбасса, оценил гуманитарное положение в зоне конфликта.
"Половина Донбасса разрушена, тот же Мариуполь подвергся разрушению украинскими националистами, та же Волноваха, близлежащие села. Ситуация страшная, и то, что мы делаем, это, конечно, капля в море, вся Россия везет помощь, помогает все восемь лет", – подчеркнул он.
Деятельность единого общественного штаба помощи Донбассу в Абхазии началась в 2014 году, и работа продолжается на протяжении всех восьми лет, проинформировал Мироненко.
"К нам присоединились фонд батальона "Горец", "Русская община Абхазии", потом был создан фонд развития взаимоотношений "Народная дипломатия". Работаем до сегодняшнего дня", – сообщил он.
Добровольцы из Абхазии воюют на Донбассе, и они с честью выполняют свою миссию, говорит Мироненко.
"Пятнашка" – это огромное подразделение, где есть все, спасибо Ахре Авидзба. Ребята выполняют свою задачу. В ДНР осталось единственное именное подразделение, все подразделения относятся либо к вооруженным силам России, либо к МВД. Свободным интернациональным движением осталась только "Пятнашка", где командир наш земляк, брат Ахра Авидзба", – сказал атаман.
Временно исполняющий обязанности президента Фонда развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией "Отечество" Надежда Лютахина заметила, что на сегодня в ДНР и ЛНР и в восточной части Украины происходит большая гуманитарная катастрофа.
© Sputnik / Томас Тхайцук Надежда Лютахина
Надежда Лютахина
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Там разруха не только самих домов, там нет инфраструктуры, воды, это заболевания из-за того, что не соблюдаются правила элементарной санитарной гигиены, отсюда могут быть и вспышки разных заразных заболеваний", – говорит она.
Население нуждается в элементарных гуманитарных грузах, от средств гигиены до продуктов питания и питьевой воды.
"Очень важно, что жители Абхазии откликнулись на призыв о помощи, штаб помощи Донбассу работает все это время. Группы из штаба уже неоднократно выезжали с гуманитарной помощью, которая просто необходима, и спасибо нашим жителям, которые откликнулись, у многих из которых я знаю там есть родственники или какие-то дружеские связи. Спасибо тем, у кого там никого нет, но они все равно пришли и принесли все самое необходимое", – заметила Лютахина.
Она призвала предпринимателей Абхазии активнее участвовать в процессе оказания гуманитарной помощи Донбассу. Штаб помощи Донбассу в Республике Абхазия расположен в Сухуме, улица Абазинская, 59.
Председатель общественной организации "Русская община Абхазии" Роман Рязанцев заметил, что организация присоединилась к оказанию помощи Донбассу четыре года назад и принимала участие в различных гуманитарных акциях.
"В Абхазии очень много организаций соотечественников, их 47, и мы недавно делали обращение к организациям о том, что все должны мобилизоваться, работать одним кулаком и помогать в ситуации, которая сейчас сложилась на Донбассе и в мире. Руководители нескольких организаций пришли к нам, проявили интерес, сказали, что будут помогать, это уже большой прогресс, потому что трагические события, возможно, будут всех консолидировать", – сказал он.
© Sputnik / Томас Тхайцук Роман Рязанцев
Роман Рязанцев
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Русская община Абхазии" на совещании 3 мая приняла решение провести встречи с бизнес сообществом Абхазии с тем, чтобы привлечь внимание к гуманитарной проблеме на Донбассе для оказания помощи, отметил Роман Рязанцев.