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https://sputnik-abkhazia.ru/20220504/gumanitarnaya-podderzhka-kakuyu-pomosch-abkhaziya-okazyvaet-donbassu-1038953719.html
Гуманитарная поддержка: какую помощь Абхазия оказывает Донбассу
Гуманитарная поддержка: какую помощь Абхазия оказывает Донбассу
В пресс-центре Sputnik рассказали о деятельности единого общественного штаба помощи Донбассу в Республике Абхазия. 04.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-04T13:17+0300
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СУХУМ, 4 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Войсковой атаман черноморского казачьего войска, член Общественной палаты Абхазии Вадим Мироненко, прибывший недавно из Донбасса, оценил гуманитарное положение в зоне конфликта.Деятельность единого общественного штаба помощи Донбассу в Абхазии началась в 2014 году, и работа продолжается на протяжении всех восьми лет, проинформировал Мироненко."К нам присоединились фонд батальона "Горец", "Русская община Абхазии", потом был создан фонд развития взаимоотношений "Народная дипломатия". Работаем до сегодняшнего дня", – сообщил он.Добровольцы из Абхазии воюют на Донбассе, и они с честью выполняют свою миссию, говорит Мироненко. Временно исполняющий обязанности президента Фонда развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией "Отечество" Надежда Лютахина заметила, что на сегодня в ДНР и ЛНР и в восточной части Украины происходит большая гуманитарная катастрофа."Там разруха не только самих домов, там нет инфраструктуры, воды, это заболевания из-за того, что не соблюдаются правила элементарной санитарной гигиены, отсюда могут быть и вспышки разных заразных заболеваний", – говорит она.Население нуждается в элементарных гуманитарных грузах, от средств гигиены до продуктов питания и питьевой воды.Она призвала предпринимателей Абхазии активнее участвовать в процессе оказания гуманитарной помощи Донбассу. Штаб помощи Донбассу в Республике Абхазия расположен в Сухуме, улица Абазинская, 59.Председатель общественной организации "Русская община Абхазии" Роман Рязанцев заметил, что организация присоединилась к оказанию помощи Донбассу четыре года назад и принимала участие в различных гуманитарных акциях."В Абхазии очень много организаций соотечественников, их 47, и мы недавно делали обращение к организациям о том, что все должны мобилизоваться, работать одним кулаком и помогать в ситуации, которая сейчас сложилась на Донбассе и в мире. Руководители нескольких организаций пришли к нам, проявили интерес, сказали, что будут помогать, это уже большой прогресс, потому что трагические события, возможно, будут всех консолидировать", – сказал он."Русская община Абхазии" на совещании 3 мая приняла решение провести встречи с бизнес сообществом Абхазии с тем, чтобы привлечь внимание к гуманитарной проблеме на Донбассе для оказания помощи, отметил Роман Рязанцев.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/gumba-o-gumanitarnoy-poezdke-v-donetsk-lyudi-v-strakhe-i-zhdut-pomoschi-1038878811.html
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абхазия, донбасс, украина, гуманитарная помощь

Гуманитарная поддержка: какую помощь Абхазия оказывает Донбассу

13:17 04.05.2022 (обновлено: 15:14 04.05.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук ПК с обществом помощи ЛДНР
ПК с обществом помощи ЛДНР - Sputnik Абхазия, 1920, 04.05.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В пресс-центре Sputnik рассказали о деятельности единого общественного штаба помощи Донбассу в Республике Абхазия.
СУХУМ, 4 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Войсковой атаман черноморского казачьего войска, член Общественной палаты Абхазии Вадим Мироненко, прибывший недавно из Донбасса, оценил гуманитарное положение в зоне конфликта.

"Половина Донбасса разрушена, тот же Мариуполь подвергся разрушению украинскими националистами, та же Волноваха, близлежащие села. Ситуация страшная, и то, что мы делаем, это, конечно, капля в море, вся Россия везет помощь, помогает все восемь лет", – подчеркнул он.

Деятельность единого общественного штаба помощи Донбассу в Абхазии началась в 2014 году, и работа продолжается на протяжении всех восьми лет, проинформировал Мироненко.
"К нам присоединились фонд батальона "Горец", "Русская община Абхазии", потом был создан фонд развития взаимоотношений "Народная дипломатия". Работаем до сегодняшнего дня", – сообщил он.
Гумба о гуманитарной поездке в Донецк: люди в страхе и ждут помощи - Sputnik Абхазия, 1920, 29.04.2022
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Гумба о гуманитарной поездке в Донецк: люди в страхе и ждут помощи
29 апреля, 11:10
Добровольцы из Абхазии воюют на Донбассе, и они с честью выполняют свою миссию, говорит Мироненко.
"Пятнашка" – это огромное подразделение, где есть все, спасибо Ахре Авидзба. Ребята выполняют свою задачу. В ДНР осталось единственное именное подразделение, все подразделения относятся либо к вооруженным силам России, либо к МВД. Свободным интернациональным движением осталась только "Пятнашка", где командир наш земляк, брат Ахра Авидзба", – сказал атаман.
Временно исполняющий обязанности президента Фонда развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией "Отечество" Надежда Лютахина заметила, что на сегодня в ДНР и ЛНР и в восточной части Украины происходит большая гуманитарная катастрофа.
© Sputnik / Томас Тхайцук Надежда Лютахина
Надежда Лютахина - Sputnik Абхазия, 1920, 04.05.2022
Надежда Лютахина
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Там разруха не только самих домов, там нет инфраструктуры, воды, это заболевания из-за того, что не соблюдаются правила элементарной санитарной гигиены, отсюда могут быть и вспышки разных заразных заболеваний", – говорит она.
Население нуждается в элементарных гуманитарных грузах, от средств гигиены до продуктов питания и питьевой воды.
"Очень важно, что жители Абхазии откликнулись на призыв о помощи, штаб помощи Донбассу работает все это время. Группы из штаба уже неоднократно выезжали с гуманитарной помощью, которая просто необходима, и спасибо нашим жителям, которые откликнулись, у многих из которых я знаю там есть родственники или какие-то дружеские связи. Спасибо тем, у кого там никого нет, но они все равно пришли и принесли все самое необходимое", – заметила Лютахина.
Она призвала предпринимателей Абхазии активнее участвовать в процессе оказания гуманитарной помощи Донбассу. Штаб помощи Донбассу в Республике Абхазия расположен в Сухуме, улица Абазинская, 59.
Председатель общественной организации "Русская община Абхазии" Роман Рязанцев заметил, что организация присоединилась к оказанию помощи Донбассу четыре года назад и принимала участие в различных гуманитарных акциях.
"В Абхазии очень много организаций соотечественников, их 47, и мы недавно делали обращение к организациям о том, что все должны мобилизоваться, работать одним кулаком и помогать в ситуации, которая сейчас сложилась на Донбассе и в мире. Руководители нескольких организаций пришли к нам, проявили интерес, сказали, что будут помогать, это уже большой прогресс, потому что трагические события, возможно, будут всех консолидировать", – сказал он.
© Sputnik / Томас Тхайцук Роман Рязанцев
Роман Рязанцев - Sputnik Абхазия, 1920, 04.05.2022
Роман Рязанцев
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Русская община Абхазии" на совещании 3 мая приняла решение провести встречи с бизнес сообществом Абхазии с тем, чтобы привлечь внимание к гуманитарной проблеме на Донбассе для оказания помощи, отметил Роман Рязанцев.
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