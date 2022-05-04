https://sputnik-abkhazia.ru/20220504/gumanitarnaya-podderzhka-kakuyu-pomosch-abkhaziya-okazyvaet-donbassu-1038953719.html

Гуманитарная поддержка: какую помощь Абхазия оказывает Донбассу

Гуманитарная поддержка: какую помощь Абхазия оказывает Донбассу

В пресс-центре Sputnik рассказали о деятельности единого общественного штаба помощи Донбассу в Республике Абхазия. 04.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-04T13:17+0300

2022-05-04T13:17+0300

2022-05-04T15:14+0300

абхазия

донбасс

пресс-центр

украина

гуманитарная помощь

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СУХУМ, 4 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Войсковой атаман черноморского казачьего войска, член Общественной палаты Абхазии Вадим Мироненко, прибывший недавно из Донбасса, оценил гуманитарное положение в зоне конфликта.Деятельность единого общественного штаба помощи Донбассу в Абхазии началась в 2014 году, и работа продолжается на протяжении всех восьми лет, проинформировал Мироненко."К нам присоединились фонд батальона "Горец", "Русская община Абхазии", потом был создан фонд развития взаимоотношений "Народная дипломатия". Работаем до сегодняшнего дня", – сообщил он.Добровольцы из Абхазии воюют на Донбассе, и они с честью выполняют свою миссию, говорит Мироненко. Временно исполняющий обязанности президента Фонда развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией "Отечество" Надежда Лютахина заметила, что на сегодня в ДНР и ЛНР и в восточной части Украины происходит большая гуманитарная катастрофа."Там разруха не только самих домов, там нет инфраструктуры, воды, это заболевания из-за того, что не соблюдаются правила элементарной санитарной гигиены, отсюда могут быть и вспышки разных заразных заболеваний", – говорит она.Население нуждается в элементарных гуманитарных грузах, от средств гигиены до продуктов питания и питьевой воды.Она призвала предпринимателей Абхазии активнее участвовать в процессе оказания гуманитарной помощи Донбассу. Штаб помощи Донбассу в Республике Абхазия расположен в Сухуме, улица Абазинская, 59.Председатель общественной организации "Русская община Абхазии" Роман Рязанцев заметил, что организация присоединилась к оказанию помощи Донбассу четыре года назад и принимала участие в различных гуманитарных акциях."В Абхазии очень много организаций соотечественников, их 47, и мы недавно делали обращение к организациям о том, что все должны мобилизоваться, работать одним кулаком и помогать в ситуации, которая сейчас сложилась на Донбассе и в мире. Руководители нескольких организаций пришли к нам, проявили интерес, сказали, что будут помогать, это уже большой прогресс, потому что трагические события, возможно, будут всех консолидировать", – сказал он."Русская община Абхазии" на совещании 3 мая приняла решение провести встречи с бизнес сообществом Абхазии с тем, чтобы привлечь внимание к гуманитарной проблеме на Донбассе для оказания помощи, отметил Роман Рязанцев.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/gumba-o-gumanitarnoy-poezdke-v-donetsk-lyudi-v-strakhe-i-zhdut-pomoschi-1038878811.html

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абхазия, донбасс, украина, гуманитарная помощь