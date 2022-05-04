https://sputnik-abkhazia.ru/20220504/belorussiya-nachala-vnezapnuyu-proverku-sil-reagirovaniya-1038950132.html
Белоруссия начала внезапную проверку сил реагирования
Белоруссия начала внезапную проверку сил реагирования
Цель проверки – оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций. 04.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-04T09:20+0300
2022-05-04T09:20+0300
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СУХУМ, 4 мая - Sputnik. В Вооруженных силах Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования, сообщило в Telegram-канале Минобороны республики.Как отметили в ведомстве, цель учений — оценить готовность и способность военнослужащих оперативно реагировать на возникновение кризисных ситуаций.Воинские подразделения будут действовать в незнакомой местности и в условиях быстро меняющейся обстановки.Силы, участвующие в проверке, будут постепенно наращивать. Это позволит проверить их способность противодействовать военным угрозам на земле и в воздухе.Кроме того, в рамках проверки планируется оценить работу обеспечивающих систем, которые должны создать благоприятные условия для действий боевых частей. Внезапная проверка — одна из наиболее эффективных форм обучения, добавили в Минобороны.Минобороны также предупредило о перемещении "значительного числа" военной техники, что может затруднить движение по дорогам общего пользования.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/vs-rossii-unichtozhili-stantsiyu-kontrbatareynoy-borby-amerikanskogo-proizvodstva-1038947968.html
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белоруссия, армия, учения, в мире
Белоруссия начала внезапную проверку сил реагирования
09:20 04.05.2022 (обновлено: 10:04 04.05.2022)
Цель проверки – оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций.
СУХУМ, 4 мая - Sputnik
. В Вооруженных силах Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования, сообщило
в Telegram-канале Минобороны республики.
"Воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач", — говорится в публикации.
Как отметили в ведомстве, цель учений — оценить готовность и способность военнослужащих оперативно реагировать на возникновение кризисных ситуаций.
Воинские подразделения будут действовать в незнакомой местности и в условиях быстро меняющейся обстановки.
Силы, участвующие в проверке, будут постепенно наращивать. Это позволит проверить их способность противодействовать военным угрозам на земле и в воздухе.
Кроме того, в рамках проверки планируется оценить работу обеспечивающих систем, которые должны создать благоприятные условия для действий боевых частей. Внезапная проверка — одна из наиболее эффективных форм обучения, добавили в Минобороны.
Там подчеркнули, что учения не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности.
Минобороны также предупредило о перемещении "значительного числа" военной техники, что может затруднить движение по дорогам общего пользования.