https://sputnik-abkhazia.ru/20220504/belorussiya-nachala-vnezapnuyu-proverku-sil-reagirovaniya-1038950132.html

Белоруссия начала внезапную проверку сил реагирования

Белоруссия начала внезапную проверку сил реагирования

Цель проверки – оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций. 04.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-04T09:20+0300

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белоруссия

армия

учения

в мире

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СУХУМ, 4 мая - Sputnik. В Вооруженных силах Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования, сообщило в Telegram-канале Минобороны республики.Как отметили в ведомстве, цель учений — оценить готовность и способность военнослужащих оперативно реагировать на возникновение кризисных ситуаций.Воинские подразделения будут действовать в незнакомой местности и в условиях быстро меняющейся обстановки.Силы, участвующие в проверке, будут постепенно наращивать. Это позволит проверить их способность противодействовать военным угрозам на земле и в воздухе.Кроме того, в рамках проверки планируется оценить работу обеспечивающих систем, которые должны создать благоприятные условия для действий боевых частей. Внезапная проверка — одна из наиболее эффективных форм обучения, добавили в Минобороны.Минобороны также предупредило о перемещении "значительного числа" военной техники, что может затруднить движение по дорогам общего пользования.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/vs-rossii-unichtozhili-stantsiyu-kontrbatareynoy-borby-amerikanskogo-proizvodstva-1038947968.html

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белоруссия, армия, учения, в мире