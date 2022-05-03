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ВС России уничтожили станцию контрбатарейной борьбы американского производства

ВС России уничтожили станцию контрбатарейной борьбы американского производства

Подразделения Вооруженных сил России, продолжая наступательные действия, уничтожают военную технику и военную инфраструктуру противника. 03.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-03T20:15+0300

2022-05-03T20:15+0300

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СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Вооруженные силы России высокоточными ударами ракет воздушного базирования уничтожили на Украине радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США, сообщило российское Министерство обороны. Также российскими ракетами воздушного базирования были поражены четыре радиолокационных станции обнаружения воздушных целей и шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.Российская оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 39 военных объектов, в том числе два пункта управления и 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Ведомство также сообщило, что огнем артиллерии были поражены 11 пунктов управления, 54 огневые позиции артиллерийских подразделений противника, два склада ГСМ, 342 опорных пункта, районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате было уничтожено до 190 националистов и 31 единица вооружения.Минобороны добавило, что средства ПВО сбили украинский беспилотник, баллистическую ракету "Точка-У" и перехватили девять реактивных снарядов систем залпового огня "Смерч".Россия 24 февраля объявила о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса, для этого планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, чтобы все ответственные за кровавые преступления в ДНР и ЛНР с 2014 года предстали перед судом.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220502/s-territorii-azovstali-za-dva-dnya-vyshli-bolee-100-chelovek-1038933523.html

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