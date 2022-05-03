Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/vs-rossii-unichtozhili-stantsiyu-kontrbatareynoy-borby-amerikanskogo-proizvodstva-1038947968.html
ВС России уничтожили станцию контрбатарейной борьбы американского производства
ВС России уничтожили станцию контрбатарейной борьбы американского производства
Подразделения Вооруженных сил России, продолжая наступательные действия, уничтожают военную технику и военную инфраструктуру противника. 03.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-03T20:15+0300
2022-05-03T20:19+0300
новости
министерство обороны рф
россия
украина
военная спецоперация рф в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/03/1038947939_0:0:2963:1666_1920x0_80_0_0_2cb377f2e94091358ebec0fe95d21c72.jpg
СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Вооруженные силы России высокоточными ударами ракет воздушного базирования уничтожили на Украине радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США, сообщило российское Министерство обороны. Также российскими ракетами воздушного базирования были поражены четыре радиолокационных станции обнаружения воздушных целей и шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.Российская оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 39 военных объектов, в том числе два пункта управления и 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Ведомство также сообщило, что огнем артиллерии были поражены 11 пунктов управления, 54 огневые позиции артиллерийских подразделений противника, два склада ГСМ, 342 опорных пункта, районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате было уничтожено до 190 националистов и 31 единица вооружения.Минобороны добавило, что средства ПВО сбили украинский беспилотник, баллистическую ракету "Точка-У" и перехватили девять реактивных снарядов систем залпового огня "Смерч".Россия 24 февраля объявила о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса, для этого планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, чтобы все ответственные за кровавые преступления в ДНР и ЛНР с 2014 года предстали перед судом.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/rossiyskie-oniksy-udarili-po-skladam-s-boepripasami-v-rayone-odessy-1038938796.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220502/s-territorii-azovstali-za-dva-dnya-vyshli-bolee-100-chelovek-1038933523.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/03/1038947939_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a24ed682f745b32537155fcf43eb7ca0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, министерство обороны рф, россия, украина

ВС России уничтожили станцию контрбатарейной борьбы американского производства

20:15 03.05.2022 (обновлено: 20:19 03.05.2022)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСовместное учение России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
Совместное учение России и Белоруссии Союзная решимость-2022 - Sputnik Абхазия, 1920, 03.05.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Подразделения Вооруженных сил России, продолжая наступательные действия, уничтожают военную технику и военную инфраструктуру противника.
СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Вооруженные силы России высокоточными ударами ракет воздушного базирования уничтожили на Украине радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США, сообщило российское Министерство обороны.

Помимо этого, высокоточными ударами были уничтожены три радиолокационных станции подсвета и наведения зенитных ракетных комплексов С-300, тактический ракетный комплекс "Точка-У", зенитный ракетный комплекс "ОСА-АКМ" и три установки реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".

Также российскими ракетами воздушного базирования были поражены четыре радиолокационных станции обнаружения воздушных целей и шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 39 военных объектов, в том числе два пункта управления и 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники.
Уничтоженная военная техника ВСУ в окрестностях Херсона - Sputnik Абхазия, 1920, 03.05.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Российские "Ониксы" ударили по складам с боеприпасами в районе Одессы
11:24
Ведомство также сообщило, что огнем артиллерии были поражены 11 пунктов управления, 54 огневые позиции артиллерийских подразделений противника, два склада ГСМ, 342 опорных пункта, районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате было уничтожено до 190 националистов и 31 единица вооружения.
Минобороны добавило, что средства ПВО сбили украинский беспилотник, баллистическую ракету "Точка-У" и перехватили девять реактивных снарядов систем залпового огня "Смерч".
Центр Мариуполя - Sputnik Абхазия, 1920, 02.05.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
С территории "Азовстали" за два дня вышли более 100 человек
Вчера, 17:38
Россия 24 февраля объявила о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса, для этого планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, чтобы все ответственные за кровавые преступления в ДНР и ЛНР с 2014 года предстали перед судом.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0