https://sputnik-abkhazia.ru/20220504/chempionat-mira-po-futbolu-sredi-zhenschin-pod-egidoy-conifa-proydet-v-iyule-1038949641.html

Чемпионат мира по футболу среди женщин под эгидой ConIFA пройдет в июле

Чемпионат мира по футболу среди женщин под эгидой ConIFA пройдет в июле

ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедших в состав FIFA. 04.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-04T08:45+0300

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СУХУМ, 4 мая – Sputnik. Чемпионат мира по футболу среди женщин под эгидой ConIFA пройдет c 1 по 6 июля 2022 года в Индии, сообщается в Twitter организации. Турнир будет организован Национальной спортивной ассоциацией Тибета.Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году. ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедших в состав FIFA, и насчитывает более 25 команд.Национальная сборная Абхазии завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по футболу под эгидой ConIFA, который проходил в Нагорном Карабахе в 2019 году.В 2016 году чемпионат мира по футболу ConIFA проходил в Абхазии, и тогда национальная сборная Абхазии стала победителем.Чемпионат Европы по футболу ConIFA-2021 должен был состояться в июне прошлого года во Франции в городе Ницца с участием сборной Абхазии, однако его отменили из-за коронавирусных ограничений.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/khagba-ob-uchastii-abkhazii-na-conifa-2022-problem-ne-budet-esli-tolko-ego-ne-otmenyat--1037088990.html

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в мире, футбол, conifa, спорт