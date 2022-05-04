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Чемпионат мира по футболу среди женщин под эгидой ConIFA пройдет в июле
Чемпионат мира по футболу среди женщин под эгидой ConIFA пройдет в июле
ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедших в состав FIFA. 04.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-04T08:45+0300
2022-05-04T08:45+0300
2022-05-04T10:34+0300
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СУХУМ, 4 мая – Sputnik. Чемпионат мира по футболу среди женщин под эгидой ConIFA пройдет c 1 по 6 июля 2022 года в Индии, сообщается в Twitter организации. Турнир будет организован Национальной спортивной ассоциацией Тибета.Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году. ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедших в состав FIFA, и насчитывает более 25 команд.Национальная сборная Абхазии завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по футболу под эгидой ConIFA, который проходил в Нагорном Карабахе в 2019 году.В 2016 году чемпионат мира по футболу ConIFA проходил в Абхазии, и тогда национальная сборная Абхазии стала победителем.Чемпионат Европы по футболу ConIFA-2021 должен был состояться в июне прошлого года во Франции в городе Ницца с участием сборной Абхазии, однако его отменили из-за коронавирусных ограничений.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/khagba-ob-uchastii-abkhazii-na-conifa-2022-problem-ne-budet-esli-tolko-ego-ne-otmenyat--1037088990.html
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в мире, футбол, conifa, спорт
Чемпионат мира по футболу среди женщин под эгидой ConIFA пройдет в июле
08:45 04.05.2022 (обновлено: 10:34 04.05.2022)
ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедших в состав FIFA.
СУХУМ, 4 мая – Sputnik. Чемпионат мира по футболу среди женщин под эгидой ConIFA пройдет c 1 по 6 июля 2022 года в Индии, сообщается в Twitter организации.
Турнир будет организован Национальной спортивной ассоциацией Тибета.
Чемпионат проходит впервые, в нем будут участвовать команды из Африки, Азии и Европы.
Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году. ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедших в состав FIFA, и насчитывает более 25 команд.
Национальная сборная Абхазии завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по футболу под эгидой ConIFA, который проходил в Нагорном Карабахе в 2019 году.
В 2016 году чемпионат мира по футболу ConIFA проходил в Абхазии, и тогда национальная сборная Абхазии стала победителем.
Кубок Европы по футболу (EFC) 2022 года пройдет с 3 по 12 июня 2022 года в Ницце
Чемпионат Европы по футболу ConIFA-2021 должен был состояться в июне прошлого года во Франции в городе Ницца с участием сборной Абхазии, однако его отменили из-за коронавирусных ограничений.