https://sputnik-abkhazia.ru/20220504/initsiativnaya-gruppa-vydvinula-kandidata-v-deputaty-sobraniya-gagrskogo-rayona-1038964591.html

Инициативная группа выдвинула кандидата в депутаты Собрания Гагрского района

Инициативная группа выдвинула кандидата в депутаты Собрания Гагрского района

Гагрская районная избирательная комиссия назначила повторные выборы по избирательному округу № 17, поселок Цандрыпш, на 21 мая 2022 года. 04.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-04T21:32+0300

2022-05-04T21:32+0300

2022-05-04T21:32+0300

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СУХУМ, 4 мая - Sputnik. Избирательная комиссия Гагрского района зарегистрировала инициативную группу по выдвижению кандидата в депутаты Собрания по избирательному округу № 17 Эдгара Бутба. Об этом сообщается на сайте администрации района. Регистрация кандидатов в депутаты Собрания Гагрского района проводится с 1 по 10 мая. Выборы в органы местного самоуправления в районах Абхазии в последний раз проходили ровно год назад, 11 апреля 2021 года.Депутаты Собрания избираются сроком на четыре года.Согласно закону "О выборах в органы местного самоуправления", только в случае выбытия депутата Собрания менее чем за девять месяцев до истечения срока полномочий депутатов выборы депутата вместо выбывшего не проводятся.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/naznacheny-vybory-v-sukhumskoe-gorodskoe-sobranie-1038646297.html

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