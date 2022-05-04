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Инициативная группа выдвинула кандидата в депутаты Собрания Гагрского района
Инициативная группа выдвинула кандидата в депутаты Собрания Гагрского района
Гагрская районная избирательная комиссия назначила повторные выборы по избирательному округу № 17, поселок Цандрыпш, на 21 мая 2022 года. 04.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-04T21:32+0300
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СУХУМ, 4 мая - Sputnik. Избирательная комиссия Гагрского района зарегистрировала инициативную группу по выдвижению кандидата в депутаты Собрания по избирательному округу № 17 Эдгара Бутба. Об этом сообщается на сайте администрации района. Регистрация кандидатов в депутаты Собрания Гагрского района проводится с 1 по 10 мая. Выборы в органы местного самоуправления в районах Абхазии в последний раз проходили ровно год назад, 11 апреля 2021 года.Депутаты Собрания избираются сроком на четыре года.Согласно закону "О выборах в органы местного самоуправления", только в случае выбытия депутата Собрания менее чем за девять месяцев до истечения срока полномочий депутатов выборы депутата вместо выбывшего не проводятся.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/naznacheny-vybory-v-sukhumskoe-gorodskoe-sobranie-1038646297.html
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Инициативная группа выдвинула кандидата в депутаты Собрания Гагрского района
Гагрская районная избирательная комиссия назначила повторные выборы по избирательному округу № 17, поселок Цандрыпш, на 21 мая 2022 года.
СУХУМ, 4 мая - Sputnik. Избирательная комиссия Гагрского района зарегистрировала инициативную группу по выдвижению кандидата в депутаты Собрания по избирательному округу № 17 Эдгара Бутба. Об этом сообщается на сайте администрации района.
Повторные выборы назначены в связи с тем, что депутат Собрания по избирательному округу № 17 Бадрик Пилия избран депутатом Парламента Абхазии.
Регистрация кандидатов в депутаты Собрания Гагрского района проводится с 1 по 10 мая.
Выборы в органы местного самоуправления в районах Абхазии в последний раз проходили ровно год назад, 11 апреля 2021 года.
Депутаты Собрания избираются сроком на четыре года.
Согласно закону "О выборах в органы местного самоуправления", только в случае выбытия депутата Собрания менее чем за девять месяцев до истечения срока полномочий депутатов выборы депутата вместо выбывшего не проводятся.