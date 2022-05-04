https://sputnik-abkhazia.ru/20220504/otmenili-dostoevskogo-pushkina-puskepalis-o-politike-zapada-v-otnoshenii-russkoy-kultury-1038964943.html

Отменили Достоевского, Пушкина: Пускепалис о политике Запада в отношении русской культуры

Отменили Достоевского, Пушкина: Пускепалис о политике Запада в отношении русской культуры

В Абхазию на гастроли из Ярославля приехал Российский Государственный театр драмы имени Федора Волкова. 04.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-04T21:33+0300

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В эфире радио Sputnik художественный руководитель, Заслуженный артист России Сергей Пускепалис рассказал о гастролях театра в Сухуме, о знакомстве с РУСДРАМом, о роли человека культуры в строительстве общества, а также об отмене русской культуры Западом и "смятении" некоторых творческих лиц на фоне актуальной повестки. "Никаких переживаний по этому поводу нет (по поводу отмены русской культуры на Западе - прим.), потому что это как раз проявление этой истерики, это истерика. Это истерика, которая очень показательна, и как раз тоже демонстрирует всем нам, многим, кого в результате в нас видят", - отметил Пускепалис. Он подчеркнул, что отмена русской культуры за рубежом - это истерика и ханжество, что демонстрирует истинное лицо ряда западных стран. Тот факт, что некоторые деятели культуры покидают Россию после начала спецоперации на Украине, Пускепалис назвал смятением. "Смятение, которое возникло у эмоционально активных людей, без умения анализировать было для меня понятным. Никому не нравится война, но задачи, которые стояли перед нашим государством очень серьезные. Люди культуры в этом смысле дети. Иногда очень злобные, агрессивные, вредные. Пусть эти вредные дети находятся в другом месте, раз они так выбрали",- сказал он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220504/sergey-puskepalis-rasskazal-abkhazskim-studentam-kakim-dolzhno-byt-kino-1038960913.html

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