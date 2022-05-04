Сергей Пускепалис рассказал абхазским студентам, каким должно быть кино
17:18 04.05.2022 (обновлено: 17:59 04.05.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Встреча Сергея Пускепалиса со студентами в АГУ
© Sputnik / Томас Тхайцук
Старшейший в России Волковский театр впервые приехал в Абхазию в рамках программы "Большие гастроли", руководитель театра посетил АГУ.
СУХУМ, 4 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Известный российский актер, художественный руководитель Волковского театра Сергей Пускепалис в рамках совместного проекта международного медиаклуба "Формат-А3" и Союза журналистов Абхазии встретился со студентами Абхазского государственного университета в среду 4 мая.
"Вы знаете, что сегодня третий день продолжаются гастроли ярославского драматического театра в Абхазии в рамках интересного проекта "Большие гастроли", организованного министерствами культуры Абхазии и России. РУСДРАМ вышел на серьезный уровень сотрудничества с театральным сообществом России, что позволяет работать в таких больших проектах", – подчеркнул председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг.
Значительную часть своей речи актер и режиссер посвятил роли современного искусства. По его мнению, оно должно стремиться к тому, чтобы давать человеку веру в будущее и поддерживать его.
"Мы, приходящие в зрительный зал, желаем, чтобы нам подставили плечо со сцены или в кино. Надо, чтобы ты пришел к собеседнику в виде театра или кинокартины и тебе подставили плечо, если содержание этого художественного произведения еще больше вгоняет в ненужные рефлексии, подсказывают тебе, что вообще-то человек настолько несовершенное существо, и жить-то ему незачем, я считаю, что это враги", – уверен он.
Во время встречи актер и режиссер много говорил о современной фильмографии, по его мнению, в российскую кинематографию нужно возвращать принципы, которые были в советском кино, где главным был человек.
"В кинематографе надо возвращаться к принципам советского кино, где во главе угла был человек, а нам всегда это интересно. Я снимался в фильме "Метро", и этот фильм посмотрел Джуд Лоу, я с ним снимался в другом кино в Англии. Я с ним сидел за чашкой чая, и я ему поставил это кино без перевода, он посмотрел и сказал: "Вы вообще другие люди". А там у нас катастрофа в метро, и, условно говоря, был человек и его не стало, и как дальше жить, эти вопросы решались, а не то, как Годзилла бегает по городу и крушит все. Он сказал, что катастрофа и предлагаемые обстоятельства - не главное. И нам к этому надо возвращаться, потому что те же наши фильмы про войну снимают в угоду и клише голливудских фильмов, у нас другая война, мы не можем упиваться славными ребятами, которые идут и убивают, мы должны снимать про войну антивоенные фильмы", – сказал Пускепалис.
Встреча проходила в формате живого общения, студенты и преподаватели интересовались особенностями развития театрального и кинематографического искусства, что о них думает Сергей Пускепалис, задавали вопросы про его актерскую карьеру и работу в Волковском театре.
© Sputnik / Томас Тхайцук Встреча Сергея Пускепалиса со студентами в АГУ
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Встреча Сергея Пускепалиса со студентами в АГУ
© Sputnik / Томас Тхайцук Встреча Сергея Пускепалиса со студентами в АГУ
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Встреча Сергея Пускепалиса со студентами в АГУ
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сергей Пускепалис
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Сергей Пускепалис
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сергей Пускепалис
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Сергей Пускепалис
© Sputnik / Томас Тхайцук Руслан Хашиг
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Руслан Хашиг
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сергей Пускепалис в АГУ
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Сергей Пускепалис в АГУ
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Встреча Сергея Пускепалиса со студентами в АГУ
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Встреча Сергея Пускепалиса со студентами в АГУ
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Сергей Пускепалис
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Сергей Пускепалис
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Руслан Хашиг
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Сергей Пускепалис в АГУ
Сергей Пускепалис – советский и российский актер, театральный режиссер, заслуженный артист России, обладатель премии берлинского кинофестиваля "Серебряный медведь" за лучшую мужскую роль. Знаком зрителям по ролям в картинах "Сибирь. Монамур", "Мой парень – ангел", "Как я провел этим летом".
Волковский театр впервые приехал в Абхазию. Культурное событие проходит в рамках программы "Большие гастроли", реализуемой Росконцертом по поручению Министерства культуры России при поддержке Минкультуры Абхазии. Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова – старейший профессиональный театр России, основанный в 1750 году.