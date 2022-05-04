https://sputnik-abkhazia.ru/20220504/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-5-maya-1038959934.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 5 мая

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 5 мая

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять северо-восточная периферия антициклона и прохождение холодного атмосферного фронта. 04.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-04T15:54+0300

2022-05-04T15:54+0300

2022-05-04T16:28+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 4 мая – Sputnik. В четверг, 5 мая, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, переходящий в ливень с грозой, местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное, будет повышаться.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +8°С до +13°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии