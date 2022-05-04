https://sputnik-abkhazia.ru/20220504/vasiliy-shukshin-na-abkhazskoy-stsene-kalinu-krasnuyu-pokazali-v-rusdrame-1038958442.html

Василий Шукшин на абхазской сцене: "Калину красную" показали в РУСДРАМе

Василий Шукшин на абхазской сцене: "Калину красную" показали в РУСДРАМе

В Абхазии с гастролями выступает театр имени Федора Волкова – первый русский общедоступный профессиональный театр, который был основан в 1750 году в Ярославле... 04.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-04T16:03+0300

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Во вторник, 3 мая, в РУСДРАМе прошел спектакль режиссера Владимира Смирнова "Калина красная", поставленный по мотивам кинокартины Василия Шукшина.Роль Егора Прокудина исполнил Сергей Шарифуллин, за эту работу в марте 2021 года он был удостоен театральной премии имени народного артиста СССР Сергея Тихонова и народной артистки РСФСР Наталии Терентьевой. Анна Ткачева, сыгравшая Любу Байкалову, также была номинирована на эту премию за лучшую женскую роль.Сценарий к фильму "Калина красная" Василий Шукшин написал сам, был режиссером картины и сыграл в ней главную роль. В 1974 году, когда фильм вышел на экраны, его посмотрели более 62 миллионов человек. По опросу зрителей он был признан лучшим фильмом года.Волковский театр впервые приехал в Абхазию. Культурное событие проходит в рамках программы "Большие гастроли", реализуемой Росконцертом по поручению Министерства культуры России при поддержке Минкультуры Абхазии. Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова – старейший профессиональный театр России, основанный в 1750 году.Всего в рамках гастролей Волковский театр покажет четыре постановки – комедию "Предстоящее событие", "Калина красная" по Шукшину, мелодраму "Земля Эльзы" и фолк-рок мюзикл "Некрасов".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/oreol-khoroshikh-vpechatleniy-press-konferentsiya-akterov-volkovskogo-teatra-v-abkhazii-1038948167.html

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