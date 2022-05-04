https://sputnik-abkhazia.ru/20220504/turpotok-v-ritsinskiy-park-v-mae-2022-goda-v-dva-raza-prevysil-proshlogodniy-pokazatel-1038956657.html
Турпоток в Рицинский парк в мае 2022 года в два раза превысил прошлогодний показатель
Турпоток в Рицинский парк в мае 2022 года в два раза превысил прошлогодний показатель
Правительство Абхазии утвердило новые цены на экскурсионные билеты на Рицу и в Новоафонскую пещеру с 1 мая. 04.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-04T14:26+0300
2022-05-04T14:26+0300
2022-05-04T15:26+0300
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абхазия
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
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СУХУМ, 4 мая – Sputnik. С начала мая Рицинский реликтовый национальный парк посетили в два раза больше туристов, чем в прошлом году. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал директор РРНП Адамыр Багателия.По его словам, лишь 3 мая, по данным на 17:00, в парк заехали более 3000 человек.По его словам, не обходится и без заторов на автотрассе. Так у озера Рица 3 мая образовалась пробка. Но, как отметил Багателия, в течение 50 минут движение отрегулировали. Директор нацпарка добавил, что расширять дорогу в РРНП невозможно. Сотрудники парка совместно с ГАИ будут регулировать движение.Багателия добавил, что на этой неделе при условии хорошей погоды на автотрассе Рица начнется ремонт дороги.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/kabmin-povysil-tseny-na-ekskursionnye-bilety-na-ritsu-i-novoafonskuyu-pescheru-1038764748.html
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озеро рица, отдых в абхазии, туристы, абхазия, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
Турпоток в Рицинский парк в мае 2022 года в два раза превысил прошлогодний показатель
14:26 04.05.2022 (обновлено: 15:26 04.05.2022)
Правительство Абхазии утвердило новые цены на экскурсионные билеты на Рицу и в Новоафонскую пещеру с 1 мая.
СУХУМ, 4 мая – Sputnik. С начала мая Рицинский реликтовый национальный парк посетили в два раза больше туристов, чем в прошлом году. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал директор РРНП Адамыр Багателия.
По его словам, лишь 3 мая, по данным на 17:00, в парк заехали более 3000 человек.
"Такого еще не было. В прошлом году в такое же время заезжало лишь до 1500-1700 человек. Сейчас заехало в два раза больше людей. Сами видите, какая дождливая погода. Но несмотря на все, туристов много. Не испугало и подорожание билетов в парк", – сказал Багателия.
По его словам, не обходится и без заторов на автотрассе. Так у озера Рица 3 мая образовалась пробка.
Но, как отметил Багателия, в течение 50 минут движение отрегулировали. Директор нацпарка добавил, что расширять дорогу в РРНП невозможно. Сотрудники парка совместно с ГАИ будут регулировать движение.
Багателия добавил, что на этой неделе при условии хорошей погоды на автотрассе Рица начнется ремонт дороги.