https://sputnik-abkhazia.ru/20220504/turpotok-v-ritsinskiy-park-v-mae-2022-goda-v-dva-raza-prevysil-proshlogodniy-pokazatel-1038956657.html

Турпоток в Рицинский парк в мае 2022 года в два раза превысил прошлогодний показатель

Турпоток в Рицинский парк в мае 2022 года в два раза превысил прошлогодний показатель

Правительство Абхазии утвердило новые цены на экскурсионные билеты на Рицу и в Новоафонскую пещеру с 1 мая. 04.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-04T14:26+0300

2022-05-04T14:26+0300

2022-05-04T15:26+0300

в абхазии

озеро рица

отдых в абхазии

туристы

абхазия

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/01/1032952866_0:135:2601:1598_1920x0_80_0_0_3eda9f1c58b65891dd06f902bf627e8e.jpg

СУХУМ, 4 мая – Sputnik. С начала мая Рицинский реликтовый национальный парк посетили в два раза больше туристов, чем в прошлом году. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал директор РРНП Адамыр Багателия.По его словам, лишь 3 мая, по данным на 17:00, в парк заехали более 3000 человек.По его словам, не обходится и без заторов на автотрассе. Так у озера Рица 3 мая образовалась пробка. Но, как отметил Багателия, в течение 50 минут движение отрегулировали. Директор нацпарка добавил, что расширять дорогу в РРНП невозможно. Сотрудники парка совместно с ГАИ будут регулировать движение.Багателия добавил, что на этой неделе при условии хорошей погоды на автотрассе Рица начнется ремонт дороги.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/kabmin-povysil-tseny-na-ekskursionnye-bilety-na-ritsu-i-novoafonskuyu-pescheru-1038764748.html

озеро рица

абхазия

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

озеро рица, отдых в абхазии, туристы, абхазия, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)